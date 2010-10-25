تصاویر حساس ترین تاسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، تاسیسات هسته ای "وادی الصرار - شوریک" در مرکز فلسطین قرار دارد و آن طور که شایع است از آن در راستای اهداف نظامی رژیم صهیونیستی استفاده می شود.

کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این برای نخستین بار است که به رسانه ها اجازه داده شده برای تصویربرداری به داخل این تاسیسات قدم بگذارند. البته رژیم صهیونیستی همواره مدعی شده که از این تاسیسات تنها برای اهداف صلح آمیز استفاده می کند.

"رونی دانیل" از کارشناسان نظامی در تل آویو در این باره اظهار داشت: با وجود اینکه به کانال دوم تلویزیون اسرائیل اجازه داده شد که برای تصویربرداری وارد نیروگاه شود اما آنچه که پنهان مانده بسیار بیشتر از آنی است که به تصویر درآمده است.

وی تاکید می کند: آزمایشات هسته ای که هم اکنون در این نیروگاه انجام می شود تنها برای اهداف صلح آمیز نیست، بلکه اهداف نظامی در پشت آن دنبال می شود.