به گزارش خبرنگار مهر، تایلندیها به فاصله چهار سال پس از نخستین میزبانی خود در بازیهای آسیایی، در سال 1970 ششمین دوره این بازیها را هم برگزار کردند. دورهای که همانند بازیهای سال 1966 با حضور نمایندگان 15 کشور میهمان برگزار شد و کاروان ورزش ایران نیز با تعداد ورزشکارانی بیشتر از دورههای قبل در آن شرکت کرد.
کمیته ملی المپیک ایران برای این دوره از بازیهای آسیایی 169 ورزشکار زن و مرد را در قالب 12 رشته عازم بانکوک کرد. در این دوره از بازیها کشتی گیران بیشتر از همه حتی وزنه برداران مدال گرفتند اما مانند آنها در رده دوم تیمی قرار گرفتند. حاصل عملکرد کاروان ورزشی ایران در ششمین دوره بازیهای آسیایی به این شرح است:
* وزنه برداری: محمد نصیری و نصرالله دهنوی (مدال طلا)، دانیل گیورگیز (مدال نقره)، محمد رضا ناصحی، ابراهیم پوردژم و هوشنگ کارگرنژاد (مدال برنز)
- ایران در بخش تیمی پس از ژاپن در رده دوم قرار گرفت.
* کشتی آزاد: ابراهیم جوادی، محمد قربانی، شمس الدین سیدعباسی، عبدالله موحد، داریوش ذاکری و اسکندر فیلابی (مدال طلا)، محمد فرهنگدوست و علی حاجیلو (مدال نقره)، ابوالفضل انوری (برنز)
- ایران در بخش تیمی پس از ژاپن در رده دوم قرار گرفت.
* دوومیدانی: تیمور غیاثی (مدال طلا پرش ارتفاع) و جلال کشمیری (مدال نقره مادههای پرتاب دیسک و پرتاب وزنه)
* دوچرخه سواری: مدال نقره ماده یک صد کیلومتر تایم تریل تیمی و مدال برنز ماده چهار کیلومتر تعقیبی تیمی.
* مشتزنی: عمران حاتمی (مدال نقره)، محمد ساروخانی و غلامحسین پاک منش (مدال برنز).
در این دوره از بازیهای آسیایی والیبالیستهای کشورمان در بخش مردان و زنان به ترتیب عنوانهای پنجم و چهارم را بدست آوردند. اعضای تیم ملی واترپلو در رده چهارم قرار گرفتند و بسکتبالیستهای نیز به عنوان هفتم رضایت دادند. ضمن اینکه کاروان ورزش کشورمان در رشته شنا و شیرجه از کسب مدال بازماند. تیم ملی فوتبال هم نتوانست از گروه خود در مرحله مقدماتی صعود کند.
|ردهبندی
|کشور
|مدال طلا
|مدال نقره
|مدال برنز
|مجموع
|1
|ژاپن
|74
|74
|23
|144
|2
|کرهجنوبی
|18
|13
|23
|54
|3
|تایلند
|9
|17
|13
|39
|4
|ایران
|9
|7
|7
|23
|5
|هند
|6
|9
|10
|25
|6
|اسرائیل
|6
|6
|5
|17
|7
|مالزی
|5
|1
|7
|13
|8
|برمه
|3
|2
|7
|12
|9
|اندونزی
|2
|5
|13
|20
|10
|سیلان
|2
|2
|-
|4
|11
|فیلیپین
|1
|9
|12
|22
|12
|چین
|1
|5
|12
|18
|13
|پاکستان
|1
|2
|7
|10
|14
|سنگاپور
|-
|6
|9
|15
|15
|کامبوج
|-
|2
|3
|5
|16
|ویتنام
|-
|-
|2
|2
|مجموع
|-
|137
|133
|153
|423
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