به گزارش خبرنگار مهر، تایلندی‌ها به فاصله چهار سال پس از نخستین میزبانی خود در بازی‌های آسیایی، در سال 1970 ششمین دوره این بازی‎ها را هم برگزار کردند. دوره‎ای که همانند بازی‎های سال 1966 با حضور نمایندگان 15 کشور میهمان برگزار شد و کاروان ورزش ایران نیز با تعداد ورزشکارانی بیشتر از دوره‎های قبل در آن شرکت کرد.

کمیته ملی المپیک ایران برای این دوره از بازی‎های آسیایی 169 ورزشکار زن و مرد را در قالب 12 رشته عازم بانکوک کرد. در این دوره از بازی‎ها کشتی گیران بیشتر از همه حتی وزنه برداران مدال گرفتند اما مانند آنها در رده دوم تیمی قرار گرفتند. حاصل عملکرد کاروان ورزشی ایران در ششمین دوره بازی‎های آسیایی به این شرح است:

* وزنه برداری: محمد نصیری و نصرالله دهنوی (مدال طلا)، دانیل گیورگیز (مدال نقره)، محمد رضا ناصحی، ابراهیم پوردژم و هوشنگ کارگرنژاد (مدال برنز)

- ایران در بخش تیمی پس از ژاپن در رده دوم قرار گرفت.

* کشتی آزاد: ابراهیم جوادی، محمد قربانی، شمس الدین سیدعباسی، عبدالله موحد، داریوش ذاکری و اسکندر فیلابی (مدال طلا)، محمد فرهنگ‌دوست و علی حاجیلو (مدال نقره)، ابوالفضل انوری (برنز)

- ایران در بخش تیمی پس از ژاپن در رده دوم قرار گرفت.

* دوومیدانی: تیمور غیاثی (مدال طلا پرش ارتفاع) و جلال کشمیری (مدال نقره ماده‎های پرتاب دیسک و پرتاب وزنه)

* دوچرخه سواری: مدال نقره ماده یک صد کیلومتر تایم تریل تیمی و مدال برنز ماده چهار کیلومتر تعقیبی تیمی.

* مشتزنی: عمران حاتمی (مدال نقره)، محمد ساروخانی و غلامحسین پاک منش (مدال برنز).

در این دوره از بازی‌های آسیایی والیبالیست‎های کشورمان در بخش مردان و زنان به ترتیب عنوان‌های پنجم و چهارم را بدست آوردند. اعضای تیم ملی واترپلو در رده چهارم قرار گرفتند و بسکتبالیست‎های نیز به عنوان هفتم رضایت دادند. ضمن اینکه کاروان ورزش کشورمان در رشته شنا و شیرجه از کسب مدال بازماند. تیم ملی فوتبال هم نتوانست از گروه خود در مرحله مقدماتی صعود کند.

نصرالله ممتحن و جعفر کلانی دو تیرانداز کشورمان در این دوره از بازی‎ها بودند در کسب مقام و مدال ناکام ماندند. مانند شهلا صفوی که به عنوان تنها دوومیدانی کار زن به تایلند سفرکرده بود اما از رقابت‎های دوی 100 متر حذف شد.

ششمین دوره بازی‌های آسیایی اولین دوره از بازی‌ها بود که با صعود ورزشکاران ایران همراه شد. کاروان ورزش ایران که در اولین حضور آسیایی خود در رده سوم قرار گرفت و در دو دوره دیگر سقوط کرد و به ترتیب در رده‌های چهارم و هفتم قرار گرفته بود، در بازی‏‎های 1970 تایلند برای نخستین‎بار سه پله صعود داشت.

صعود سه پله‌ای ورزشکاران کشورمان به خاطر کسب 9 مدال طلا و 14مدال نقره و برنز آنها صورت گرفت. در حالیکه در پایان این دوره از بازی‎ها ژاپن، کره‌جنوبی و تایلند همچون دوره قبل رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. جدول رده‌بندی ششمین دوره بازی‌های آسیایی به این شرح است:

این طرح ششمین دوره بازی‌های آسیایی است که سال 1970 در بانکوک برگزار شد