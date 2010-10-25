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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

دیلمی:

ظرفیت کشاورزی آذربایجان غربی برای سرمایه گذاری مناسب است

ظرفیت کشاورزی آذربایجان غربی برای سرمایه گذاری مناسب است

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی ایران ـ اسکاندیناوی گفت: با توجه به موقیعیت مناسب کشاورزی آذربایجان غربی این بخش ظرفیت جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا دیلمی صبح دوشنبه در جریان بازدید هیئت تجاری سوئدی از مرکز خدمات سرمایه ‌گذاری آذربایجان غربی افزود: این استان دارای ظرفیت بی نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف معدنی، گردشگری و کشاورزی است.

وی در ادامه بیان داشت: بهبود کیفیت ایمنی راهها، نوسازی صنایع تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی از جمله موارد جالب توجه برای فعالیت شرکت‌های سوئدی در آذربایجان غربی هستند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی نیز در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای استان در بخش‌های مختلف گردشگری، صنعتی، کشاورزی، معدن و حمل و نقل جاده ‌ای اظهار داشت: با توجه به موقعیت استرتژیک استان و همجواری با سه کشور همسایه، ضروری است تا به نحو شایسته ‌تری از این مزیت‌های موجود استفاده شود.

غلامرضا دیزج‌نژاد در ادامه وجود زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب، نیروگاه، کشاورزی، عمران شهری، خدمات رفاهی، فرودگاه، جاده و راه ‌آهن را فرصت مغتنمی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه همه جانبه استان برشمرد.

در راستای فعالیت‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی برای ایجاد زمینه مساعد به منظور جذب سرمایه‌های خارجی به استان، هیئت تجاری سوئدی از این مرکز بازدید کرد.

کد مطلب 1177759

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