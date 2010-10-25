"مخاطب شناسی" نیاز اصلی نمایش است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی کیوان نخعی صبح یکشنبه در جمع هنرمندان تئاتر گلستان افزود: آیا به خود زحمت داده ایم که تحقق و تفحص بر این محورهای اصلی و اساسی کار داشته باشیم ، اینجاست که اگر اینگونه عمل نکنیم به خلق شخصیتهایی دست می یابیم که تک بعدی اند و به ظرایف شخصیتی و تنوع خصلتی و انسانی آنها توجه نشده و هم خوانی لازم را ندارد.

وی اظهار داشت: گر چه دیدن کارها در جشنواره های مختلف را نمی توان بالاترین توانمندی هنرمندان آن دانست که از صبغه بالایی در سطح کشور برخوردارند ، ولی امید به آینده پرباری را با حضور دلسوختگان عاشق و سپیدمویان این دیار کهن و سرفراز و جوانان پرشور ، این وارثان پاکی و زیبایی در حیطه نمایش کشور نوید داد.

هیئت داوران بیست و یکمین جشنواره تئاتر گلستان نیز در بیانیه ای اعلام کرد: مطمنا ضرورت برپایی جشنواره که ما هم اکنون در اختتامیه آن هستیم به اهداف آن باز می گردد که یکی از رویکردهای نوین برای مجاهده و خود سازی و زمینه ی تقرب به درگاه الهی همچنین استفاده از رسانه های جمعی به ویژه هنر نمایش است.

در این بیانیه آمده است: برگزاری چنین جشنواره هایی با حضور پیشکسوتان و جوانان این سرمایه های عظیم انسانی است، چرا که اجرای نمایشها در این برهه حساس می تواند ابزاری مناسب برای ایجاد آگاهی سازی جامعه و جلب حضور پر شور عاشقان این هنر انسان ساز و سازنده باشد.

به تاکید هیئت داوران جشنواره تئاتر گلستان، آنچه باید صادقانه به این اشاره داشت که امروز ، وظیفه بس خطیر بر دوش مسئولین قرار داده شد که می توان به کشف و استخراج و هم چنین هدایت استعداد های بالقوه نهفته وجود جوانان که از اهم وظایف است توجه نموده در این مقطع حساس که حضور رسانه های جمعی خارجی در صدد تخریب ارزش های ما هستند که می توان با ایجاد و همبستکی هر چه بیشتر فاصله بین مردم و فرهنگ و هنر نمایش را از بین برد.

حسن رحیمی، محمدرضا ضمیر پور و علی کیوان نخعی هیت داروان این جشنواره بودند.