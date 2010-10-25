محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه در حال حاضر تیم‌های چین و ژاپن با وجود نزول در رده بندی فدراسیون جهانی والیبال همچنان تیم‌های برتر آسیا در رنکینگ FIVB هستند، اظهارداشت: بالاخره روزی خواهد رسید که ایران تیم اول آسیا در این رده‌بندی باشد. این روز را تا دو سال دیگر خواهیم دید.

وی با بیان اینکه صعود در رنکینگ جهانی و نزدیک شدن به جمع 10 تیم برتر دنیا یکی از اهداف اصلی فدراسیون والیبال طی سال‌های گذشته بوده است، یادآور شد: تا پیش از بازی‌های المپیک 2012 لندن به این جایگاه می‌رسیم، چون تمام تلاش‌ها و برنامه ریزی‎ها در این راستاست که با افزایش سطح والیبال به جمع المپیکی‎ها نزدیک‌تر شویم.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین تاکید کرد که کسب جایگاهی بهتر در رنکینگ جهانی حق ایران است چون شایستگی آن را داریم.

* در حال حاضر چه فاصله‌ای میان چین و ژاپن - تیم‌های اول و دوم آسیا در رنکینگ جهانی - با ایران وجود دارد و برای کاهش این فاصله اجرای چه برنامه‌هایی یا حضور در چه رویدادهایی نیاز است؟

داورزنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برخی رویدادها مانند بازی‌های آسیایی هیچ تاثیری در رنکینگ جهانی ندارد در حالیکه برای کشورهای قاره اهمیت زیادی دارد. در مقابل رقابت‎هایی مانند جام ملت‌های آسیا، قهرمانی جهان و لیگ جهانی تاثیر مستقیم در رنکینگ جهانی دارند.

وی ادامه داد: والیبال ایران که در جام ملت‎‌های آسیا و مسابقات قهرمانی جهان شرکت داشت و تاثیر آن را هم در رنگینگ FIVB دید چون تنها تیم آسیایی بودیم که در رده‎بندی جدید جهانی نزول نداشتیم. با این حال برای ارتقا بیشتر در این رنکینگ باید سعی داشته باشیم ضمن حضور دوباره در این رقابت‌ها همراه با کسب نتایج بهتر، به لیگ جهانی هم وارد شویم.

* فدراسیون والیبال طی سال‎های گذشته تلاش زیادی برای ورود به لیگ جهانی داشت که هیچ یک هم به نتیجه نرسید. فکر می‌کنید چه باید کرد تا تلاش‎ها برای سال 2011 به نتیجه برسد؟

رئیس فدراسیون والیبال به این پرسش مهر اینچنین پاسخ داد: اصلا قرار نبود قهرمان جام ملت‌های آسیا وارد لیگ جهانی شود اما بعد از برگزاری دیدار فینال این رقابت‌ها چنین تصمیمی اتخاذ شد. البته مسئولان فدراسیون جهانی والیبال نتوانستند این تصمیم را اجرا کنند اما در نهایت ژاپن را جایگزین هلند در لیگ جهانی کردند.

وی انجام این کار را بر خلاف شعارهای FIVB دانست و ادامه داد: رئیس فدراسیون جهانی والیبال پیش از این گفته بود "کشورها باید با توان خود وارد لیگ جهانی شوند نه با تکیه به مسائل دیگر"، اما همه خلاف این موضوع را دیدند چون ژاپن به زور و با حذف یک تیم دیگر وارد لیگ جهانی شد. حال آنکه هلند در رده بندی جهان از ایران چند پله پایین‌تر است.

داورزنی تصریح کرد: مسئولان FIVB در حق والیبال ایران بی انصافی کردند. البته کنفدراسیون والیبال آسیا هم در این زمینه کوتاهی کرد و آنطور که باید پیگیری موضوع نبود. شاید هم این از بی لیاقتی AVC بود. در هر صورت اعتراض خود را به این موضوع در زمان خود اعلام کردیم.

رئیس فدراسیون والیبال کشورمان با اشاره به اینکه ایران میزبان مسابقات 2011 جام ملت‎های آسیاست، گفت: قهرمان این مسابقات می‌تواند در رقابت‌های انتخابی لیگ جهانی و المپیک لندن شرکت کند. ما میزبانی مهمی را در پیش داریم و باید بتوانیم در این رقابت‌ها راه را برای حضور در دو رویداد معتبر جهانی برای خود هموار کنیم.

داورزنی همچنین اشاره‎ای به وضعیت تیم ملی والیبال برای حضور در بازی‌های آسیایی داشت و تصریح کرد: به جز آرش کشاورزی که مصدوم است سایر بازیکنان در آمادگی کامل به سر می‎برند و تا چند روز آینده تمرینات‌شان را در ترکیه پیگیری می‌‌کنند. امیدوار به کسب نتایج خوب در گوانگجو هستیم و اینکه سالجاری را با موفقیت به اتمام برسانیم.