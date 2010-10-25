308 گلوله به سوی کشتی مرمره شلیک کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "گابی اشکنازی" روز گذشته برای بار دوم در یک ماه اخیر از سوی کمیته حقیقت یاب داخلی مورد بازجویی قرار گرفت.

وی در پاسخ به سوالات مطرح شده با اذعان به این مسئله که کماندوهای تحت فرمان وی 308 گلوله بسوی کشتی مرمره شلیک کرده اند، مدعی شد: جلوگیری از کشته شدن 9 نفر از فعالان ترک حامی فلسطین در این واقعه مسئله غیر ممکن بود.

حضور اشکنازی در کمیته حقیقت یاب (روز گذشته)

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در برابر کمیته شش نفره حقیقت یاب اسرائیلی موسوم به "ترکل" ادعا کرد: اگر کماندوها واکنشی علیه سرنشینان مسلح کشتی مرمره نشان نمی دادند تعداد کشته شدگان بالاتر می رفت.

اشکنازی در حالی به شلیک 308 گلوله بسوی کشتی مرمره اعتراف کرد که معاون ارشد وی اعلام کرده است: کماندوها فقط 70 گلوله بسوی کشتی مرمره شلیک کرده اند و بقیه گلوله ها هشدار دهنده بوده است.

اشکنازی البته روز گذشته به این مسئله اشاره کرده بود که علاوه بر 308 گلوله جنگی که بسوی کشتی مرمره شلیک شده است، 350 گلوله مشقی نیز بسوی فعالان صلح ترک حاضر در این کشتی شلیک شده است.