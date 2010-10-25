اسامی شعب منتخب توزیع کننده سکه توسط بانک ملی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به منظور رفاه حال هموطنان برای دسترسی به شعب توزیع کننده سکه های ربع، نیم و تمام بهار آزادی ، اسامی شعب منتخب بانک ملی ایران در شهرستانهای ، تهران – کرج- اصفهان – شیراز – مشهد – تبریز – کرمانشاه- اهواز – ساری - کرمان – زاهدان – همدان و رشت که اقدام به توزیع سکه می نمایند به شرح زیر اعلام می شود:

ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس شعبـه تلفن شعبه 1 مرکزی تهران 060 خیابان فردوسی جنوبی 66733964 2 بازار تهران 063 خیابان 15 خرداد ـ سبزه میدان 33110220 3 فردوسی تهران 137 خیابان انقلاب ـ بین میدان فردوسی و خیابان استاد نجات‌الهی نبش کوچه نیائی 88897815 4 سعدی تهران 069 خیابان سعدی جنوبی ـ بعد از چهار راه مخبرالدوله 33118922 5 حافظ تهران 75 میدان حسن آباد 60994079 6 میدان هفتم تیر تهران 444 میدان 7 تیر ـ روبروی بلوار کریمخان‌زند نبش کوچه شریف 88834313 88834315 7 میدان امام حسین تهران 119 میدان امام حسین 77513300 77759004 8 استاد معین تهران 1018 خیابان آزادی ـ ابتدای خیابان استادمعین 66025171 9 کاشف تهران 1551 خیابان دکتر شریعتی ـ نرسیده به میدان قدس 22211001 10 اسکان تهران 271 خیابان ولیعصر ـ ابتدای خیابان میرداماد ساختمان اسکان ـ پلاک 1355 88654883 11 کرج 2621 کرج ـ خیابان شهیدبهشتی ـ نرسیده به میدان امام خمینی (ره) 2248585-0261 12 اصفهان 3001 اصفهان ـ خیابان سپاه 2226139-0311 13 شیراز 7201 شیراز ـ میدان شهرداری ـ روبروی ارگ کریمخان زند 2229977-0711 14 مشهد 8501 مشهد ـ خیابان امام خمینی (ره) 2253022-0511 15 تبریز 4501 تبریز ـ میدان شهدا ـ جنب استانداری 5237192-0411 16 کرمانشاه 5701 کرمانشاه ـ خیابان مدرس ـ روبروی مسجدجامع 7227917-0831 17 اهواز 6501 اهواز ـ خیابان آزادگان ـ بین خیابان مجاهدین و امام خمینی (ره) 2219866-0611 18 ساری 9601 ساری ـ میدان شهرداری 2222040-0151 19 کرمان 8001 کرمان ـ خیابان عدالت ـ جنب دادگستری 2222446-0341 20 زاهدان 8301 زاهدان ـ خیابان آزادی 3226151-0541 21 همدان 6101 همدان ـ میدان امام خمینی (ره) 2513449-0811 22 رشت 3701 رشت ـ خیابان امام خمینی (ره) میدان دکترحشمت 3227030-0131