اسامی شعب منتخب توزیع کننده سکه توسط بانک ملی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به منظور رفاه حال هموطنان برای دسترسی به شعب توزیع کننده سکه های ربع، نیم و تمام بهار آزادی ، اسامی شعب منتخب بانک ملی ایران در شهرستانهای ، تهران – کرج- اصفهان – شیراز – مشهد – تبریز – کرمانشاه- اهواز – ساری - کرمان – زاهدان – همدان و رشت که اقدام به توزیع سکه می نمایند به شرح زیر اعلام می شود:
|
ردیف
|
نام شعبه
|
کد شعبه
|
آدرس شعبـه
|
تلفن شعبه
|
1
|
مرکزی تهران
|
060
|
خیابان فردوسی جنوبی
|
66733964
|
2
|
بازار تهران
|
063
|
خیابان 15 خرداد ـ سبزه میدان
|
33110220
|
3
|
فردوسی تهران
|
137
|
خیابان انقلاب ـ بین میدان فردوسی و خیابان استاد نجاتالهی نبش کوچه نیائی
|
88897815
|
4
|
سعدی تهران
|
069
|
خیابان سعدی جنوبی ـ بعد از چهار راه مخبرالدوله
|
33118922
|
5
|
حافظ تهران
|
75
|
میدان حسن آباد
|
60994079
|
6
|
میدان هفتم تیر تهران
|
444
|
میدان 7 تیر ـ روبروی بلوار کریمخانزند
نبش کوچه شریف
|
88834313
88834315
|
7
|
میدان امام حسین تهران
|
119
|
میدان امام حسین
|
77513300
77759004
|
8
|
استاد معین تهران
|
1018
|
خیابان آزادی ـ ابتدای خیابان استادمعین
|
66025171
|
9
|
کاشف تهران
|
1551
|
خیابان دکتر شریعتی ـ نرسیده به میدان قدس
|
22211001
|
10
|
اسکان تهران
|
271
|
خیابان ولیعصر ـ ابتدای خیابان میرداماد
ساختمان اسکان ـ پلاک 1355
|
88654883
|
11
|
کرج
|
2621
|
کرج ـ خیابان شهیدبهشتی ـ نرسیده به
میدان امام خمینی (ره)
|
2248585-0261
|
12
|
اصفهان
|
3001
|
اصفهان ـ خیابان سپاه
|
2226139-0311
|
13
|
شیراز
|
7201
|
شیراز ـ میدان شهرداری ـ روبروی ارگ کریمخان زند
|
2229977-0711
|
14
|
مشهد
|
8501
|
مشهد ـ خیابان امام خمینی (ره)
|
2253022-0511
|
15
|
تبریز
|
4501
|
تبریز ـ میدان شهدا ـ جنب استانداری
|
5237192-0411
|
16
|
کرمانشاه
|
5701
|
کرمانشاه ـ خیابان مدرس ـ روبروی مسجدجامع
|
7227917-0831
|
17
|
اهواز
|
6501
|
اهواز ـ خیابان آزادگان ـ بین خیابان مجاهدین و امام خمینی (ره)
|
2219866-0611
|
18
|
ساری
|
9601
|
ساری ـ میدان شهرداری
|
2222040-0151
|
19
|
کرمان
|
8001
|
کرمان ـ خیابان عدالت ـ جنب دادگستری
|
2222446-0341
|
20
|
زاهدان
|
8301
|
زاهدان ـ خیابان آزادی
|
3226151-0541
|
21
|
همدان
|
6101
|
همدان ـ میدان امام خمینی (ره)
|
2513449-0811
|
22
|
رشت
|
3701
|
رشت ـ خیابان امام خمینی (ره) میدان دکترحشمت
|
3227030-0131
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