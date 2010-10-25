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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

اسامی شعب منتخب توزیع کننده سکه توسط بانک ملی اعلام شد

اسامی شعب منتخب توزیع کننده سکه توسط بانک ملی اعلام شد

بانک مرکزی جمهوری اسامی شعبه های بانک ملی در تهران و برخی مراکز استانها را برای توزیع سکه بهار آزادی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به منظور رفاه حال هموطنان برای دسترسی  به شعب توزیع کننده سکه های ربع، نیم و تمام بهار آزادی  ، اسامی  شعب منتخب  بانک ملی ایران در شهرستانهای ، تهران – کرج- اصفهان – شیراز – مشهد – تبریز – کرمانشاه-  اهواز –  ساری - کرمان – زاهدان – همدان و رشت  که اقدام به توزیع سکه می نمایند  به شرح زیر اعلام می شود: 

ردیف

نام شعبه

کد شعبه

آدرس شعبـه

تلفن شعبه

1

مرکزی تهران

060

 خیابان فردوسی جنوبی

66733964

2

بازار تهران

063

خیابان 15 خرداد ـ سبزه میدان

33110220

3

فردوسی تهران

137

خیابان انقلاب ـ بین میدان فردوسی و خیابان استاد نجات‌الهی نبش کوچه نیائی

88897815

4

سعدی تهران

069

خیابان سعدی جنوبی ـ بعد از چهار راه مخبرالدوله

33118922

5

حافظ تهران

75

میدان حسن آباد

60994079

6

میدان هفتم تیر تهران

444

میدان 7 تیر ـ روبروی بلوار کریمخان‌زند

نبش کوچه شریف

88834313

88834315

7

میدان امام حسین تهران

119

میدان امام حسین

77513300

77759004

8

استاد معین تهران

1018

خیابان آزادی ـ ابتدای خیابان استادمعین

66025171

9

کاشف تهران

1551

خیابان دکتر شریعتی ـ نرسیده به میدان قدس

22211001

10

اسکان تهران

271

خیابان ولیعصر ـ ابتدای خیابان میرداماد

ساختمان اسکان ـ پلاک 1355

88654883

11

کرج

2621

کرج ـ خیابان شهیدبهشتی ـ نرسیده به

 میدان امام خمینی (ره)

2248585-0261

12

اصفهان

3001

اصفهان ـ خیابان سپاه

2226139-0311

13

شیراز

7201

شیراز ـ میدان شهرداری ـ روبروی ارگ کریمخان زند

2229977-0711

14

مشهد

8501

مشهد ـ خیابان امام خمینی (ره)

2253022-0511

15

تبریز

4501

تبریز ـ میدان شهدا ـ جنب استانداری

5237192-0411

16

کرمانشاه

5701

کرمانشاه ـ خیابان مدرس ـ روبروی مسجدجامع

7227917-0831

17

اهواز

6501

اهواز ـ خیابان آزادگان ـ بین خیابان مجاهدین و امام خمینی (ره)

2219866-0611

18

ساری

9601

ساری ـ میدان شهرداری

2222040-0151

19

کرمان

8001

کرمان ـ خیابان عدالت ـ جنب دادگستری

2222446-0341

20

زاهدان

8301

زاهدان ـ خیابان آزادی

3226151-0541

21

همدان

6101

همدان ـ میدان امام خمینی (ره)

2513449-0811

22

رشت

3701

رشت ـ خیابان امام خمینی (ره) میدان دکترحشمت

3227030-0131
کد مطلب 1177790

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