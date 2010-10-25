تقویم ثبت نام و برگزاری کنکورهای سراسری سالهای 89 و 90

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این سازمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 90 از 9 آبان آغاز و تا 16 آبان ادامه خواهد داشت این آزمون طی روزهای 27 تا 29 بهمن 89 برگزار می شود.

کنکور معادل کارشناسی ارشد

متقاضیان شرکت در سومین و آخرین دوره ثبت نام آزمون دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد سال 89 نیز از 16 تا 20 آبان می توانند در این آزمون ثبت نام کنند برگزاری این آزمون 9 دی امسال خواهد بود.

کنکور سراسری

ثبت نام کنکوریهای 90 از 16 تا 28 آذرماه انجام می شود آزمون سراسری سال 90 طی روزهای 9 تا 11 تیرماه 90 برگزار می شود.

کنکور کارشناسی ناپیوسته

ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 90 از 3 تا 9 اسفند 89 انجام می شود و طبق برنامه ریزی سازمان سنجش این آزمون 6 مرداد 90 برگزار خواهد شد.

کنکور دوره های فراگیر

آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور 90 در مقطع کارشناسی در روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه برگزار می شود و داوطلبان می توانند از 8 تا 15 دی در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور 90 کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد نیز در روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه برگزار می شود و متقاضیان برای شرکت در این آزمونها می توانند از 21 تا 26 دی ماه اقدام کنند.