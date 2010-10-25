طلب دو میلیارد ریالی نهاد کتابخانه های خراسان جنوبی از شهرداریها

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر صبح دوشنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان با اشاره به قانون اختصاص نیم درصد سهم شهرداریها به کتابخانه های عمومی، افزود: در این راستا کتابخانه های استان در سال جاری مبلغ 21 میلیون تومان از شهرداریها طلب دارد.

وی اضافه کرد: معوقات شهرداریها در سال گذشته بالغ بر 53 میلیون تومان بوده که با اخذ کلیه معوقات شهرداریها تحولی عظیم در توسعه فیزیکی و کیفیت کتابخانه های استان ایجاد خواهد شد.

مدیرکل سابق نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به توسعه فیزیکی کتابخانه ها در سال 87، عنوان کرد: تعداد کتابخانه ها از 23 باب به 32 باب در حال حاضر افزایش یافته است.

مطهری فر تعداد کتابخانه های مشارکتی فعال در سطح استان در سال 87 را دو باب برشمرد و افزود: هم اکنون این تعداد به پنج باب کتابخانه افزایش یافته است.

وی به رشد منابع مطالعاتی در سطح استان اشاره کرد و گفت: این میزان از 225 هزار جلد کتاب در سال 87 به 311 هزار کتاب با 380 درصد رشد در دو سال اخیر رسیده است.

مطهری فر تعداد رایانه های این نهاد در سال 87 را 24 مورد عنوان کرد و بیان داشت: این رقم در سال جاری به 79 مورد رسیده است.

اختصاص 550 میلیون تومان اعتبار به کتابخانه های خراسان جنوبی

وی همچنین از اختصاص اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان از منابع استانی در سال جاری به نهاد کتابخانه های عمومی خبر داد و گفت: این مبلغ در سال گذشته 390 میلیون تومان بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: همچنین اعتبار اختصاص یافته به این نهاد در سال 87 مبلغ 30 میلیون تومان بوده است.

مطهری فر در پایان به مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان اشاره کرد و یادآور شد: تصویب کتابخانه مرکزی مرکز استان با هشت هزار متر مربع زیربنا و اختصاص مبلغ 950 میلیون تومان در سال جاری، احداث کتابخانه های با متراژ دو هزار و 200 متر در شهرستانها، اختصاص 300 میلیون تومان برای تجهیز کتابخانه ها، اختصاص 100 میلیون تومان جهت تامین منابع مطالعاتی و کمک به احداث کتابخانه های شهری و روستایی بالای 100 از جمله این مصوبات بوده است.