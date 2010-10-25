هجوم خرابکاران به مسجد تاریخی شهر ناصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معان، براساس بیانیه بنیاد اوقاف و میراث الاقصی، سنگهای دیوار جنوبی این مسجد از جای در آورده شده است.

براساس اظهارات علی الصلاح رئیس انجمن میراث معلول مسجد این روستا پس از این اقدامات خرابکارانه برای ترمیم و مرمت آماده می شود.

سامی رزق الله ابوماک رئیس هیئت مرمت و نوسازی این مسجد این حمله را به عنوان یک جرم جدی توصیف کرد و اظهار داشت: واضح است دستانی گناه آلود دیوار جنوبی این مسجد را تخریب کرده و تعداد بسیاری از سنگهای بزرگ را به یغما برده‌اند.

برخی اظهار داشتند این اقدامات در نتیجه حملات رسمی رژیم صهیونیستی علیه اماکن مقدس صورت گرفته و آن حملات زمینه را برای انجام چنین اقداماتی فراهم کرده است.

روستای معلول در شش کیلومتری غرب شهر ناصره قرار دارد، قسمت اعظم زمینهای این روستا درحال حاضر متعلق به یک صندوق صهیونیستی است و تنها ساختمان دو کلیسا، یک مسجد و یک مقبره رمی خارج از کنترل آنها است.

این خرابکاری به دنبال موجی از حملات مشکوک در مساجد کرانه باختری رود اردن است که از دسامبر 2009 آغاز شده است.

همچنین مهر ماه نیز مسجدی در روستای بیت فجار در جنوب بیت لحم واقع در کرانه باختری اشغالی به آتش کشیده شد و پیش از آن نیز روی دیوارهای مسجدی در روستای بدیون در شرق حیفا شعارهایی ضد مسلمانان و مسجد نوشته شد.