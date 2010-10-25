ایران کانون اندیشمندان جهان شود/ بعضی ها به کلمه ایرانی حساسیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که پیش از ظهر امروز دوشنبه در همایش ملی جنگ نرم در تالار علامه امینی دانشگاه تهران سخن می گفت با بیان اینکه یک احساس عمومی وجود دارد که نظام سلطه در همه عرصه ها ( نظریه، برنامه ریزی و عملیات) با ملت ها و اندیشه ها درگیرند، گفت: بر اساس دموکراسی لیبرال ادبیات و سعی در جهان تولید شده و خواهد شد که بستگی به همه طراحی های بعدی آنها دارد که باید در برابر آن یک نظریه و برنامه ای در همه زمینه ها از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تعریف کنیم و آن را در سطح جهان عملیاتی نماییم.

وی با بیان اینکه حتما باید درنقطه مقابل آنها یک نظریه قوی و روشن ارائه دهیم و برنامه ریزی دقیقی در این رابطه انجام دهیم و همچنین متناسب با آن عملیات را انجام دهیم، گفت: اگر تصور کنیم در بستر اندیشه های لیبرالی و مادی می توانیم برنامه غیر مادی و عملیات غیر مادی علیه سلطه گران داشته باشیم این یک اشتباه بزرگ است.

وی درادامه با اشاره به اینکه امروز تقریبا همه دانشگاه ها، مدیران و مسئولان چیزی را معرفی می کنند که در غرب تولید شده است، گفت: هنوز غرب مرکز تولید اندیشه است به طوریکه حتی در کشور ما هم بسیاری از تولیدات آن را مصرف می کنند که باید یک جابجایی اتفاق بیفتد که البته من امیدوارم که این جابجایی خواهد افتاد.

احمدی نژاد تصریح کرد: ما باید تعریف مشخصی از انسان، جامعه و غایت انسانی به دنیا ارائه دهیم.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اینکه حوزه ها و دانشگاه های ما باید تعریفی روشن و همه فهم را از انسان ارائه کنند، گفت: ما انسان را موجود درحال حرکت، کمال جو،ابدی، تجلی خدا و واجد اسماء وصفات الهی می شناسیم وماموریت انسان را در زمین فقط ارضاء تمایلات خود نمی دانیم بلکه حرکت به سوی کمال وخدایی کردن درزمین را وظیفه انسان می دانیم. یعنی انسان همان کار را در زمین انجام دهد که خدا آن را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه درمسیر کمال کسی مزاحم کسی نیست وهمه یار و یاورهم هستند گفت: کمال انسانی از مسیر خدمت به دیگران و برداشتن موانع از مسیر کمال دیگران میسر می شود.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جامعه ای که ما در انتظار آن هستیم یک جامعه متعالی است گفت: این جامعه ای است که درآن آحاد مردم احساس مسئولیت می کنند کرامت و حرمت انسانی محفوظ است و آرامش حقیقی برقرار است.

رئیس جمهور در ادامه افزود: درحقیقت جامعه ما جامعه ای است مانند یک رودخانه زلال در برابر سیل غرب که به سمت قله های معرفت، کمال و انسانیت جاریست.

وی تصریح کرد: ما به دنبال انسان طراز جامعه مهدوی هستیم و به دنبال تحقق جامعه مهدوی می باشیم.

وی با بیان اینکه آنها انسان را جهانشمول معرفی کرده اند و جامعه جهانی را به دنیا عرضه داشته اند گفت: ما هم باید انسان جهانشمول خود را به دنیا معرفی کنیم. همچنین جامعه جهانی مد نظر خود را به دنیا عرضه کنیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز بسیاری از صاحبنظران ما به دنبال برنامه ریزی و توسعه هستند، این سئوال را مطرح کرد که آیا برنامه ریزی توسعه ما را به کمالات می رساند، گفت: این جزء محالات است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما باید بعد از نظریه پردازی به دنبال برنامه ریزی اسلامی- ایرانی باشیم. حتی اگر تئوری ها را خوب تعریف کرده باشیم اما نتوانیم آنها را به حوزه برنامه ریزی کشور انتقال دهیم باز هم آسیب پذیر خواهیم بود و این موضوع ناکارآمد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بعضی ها بر روی کلمه ایرانی حساسیت نشان می دهند و تصور می کنند که این یک نوع ناسیونالیسم و یا قوم گرایی است، گفت: مطلقا اینطور نیست. بلکه ما به دنبال برنامه ریزی مبتنی بر ارزش های اسلامی - ایرانی و توانمندی های آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دریافت ایرانیان از اسلام برای ما مبنای عمل است چون دریافت های مختلفی از اسلام در دنیا وجود دارد گفت: آن برداشتی از اسلام برای ما ملاک عمل است که ایرانی است و ایرانی نه به معنای یک قوم بلکه تجربه تاریخی نشان داده است سهم ایرانی و برداشت ایرانی از حقیقت سهم نزدیک تری از حقیقت است.

احمدی نژاد اضافه کرد: ما با فهم ایرانی از اسلام برنامه های خود را تنظیم می کنیم البته باید برنامه هایمان مطابق با توانمندی هایمان باشد تا بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان به موضوع ریشه کنی بیکاری در کشور اشاره کرد و افزود: این سرمایه گذاری که تا کنون در بخش صنعت کشور ما شده است باید چندین بار کنتور بیکاری در کشور ما را صفر می کرده است اما این اتفاق نیفتاده است. چون آنها مبتنی بر توانمندی های بومی و اسلام فهم شده توسط فرهنگ ایرانی نبوده است بلکه همه اقتباس از غرب بوده است.

وی در ادامه با اشاره به عملیات غربی ها در نظام بین الملل عنوان کرد: یکی از عملیات آنها تاسیس رژیم صهیونیستی بود و دیگری حادثه 11 سپتامبر، آنها برای سلطه بر جهان برنامه ریزی می کنند و اقدامی را تعریف می کنند که در داخل کشور از آن اقتباس می شود.

احمدی نژاد گفت: خیلی ها متوجه نیستند که این چاقو برای بریدن گلوی آنها تیز شده است و حتی برای اجرای برنامه های نظام سلطه پیش قدم هم می شوند.

رئیس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه ما باید تئوری ها، اقدامات و برنامه های خود را داشته باشیم گفت: البته اگر صرفا در یکی از این سطوح درگیر شویم و به سطوح دیگر توجه نکنیم هیچ گاه نتیجه نخواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: باید به جایی برسیم که ایران کانون اندیشمندان جهان شود.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که ما در زمینه علوم انسانی و نظریه پردازی به مرجعیت نرسیم این شرایط همچنان ادامه دارد گفت: فقط انسان طراز جامعه مهدوی است که می تواند جایگزین وضع موجود شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نبرد اصلی، نبرد اندیشه هاست گفت: نیاز به یک انقلاب رهایی بخش داریم. باید مراکز علمی ما چه حوزه های علمیه وچه دانشگاه های کشور یک انقلاب کنند وخود را از قالب های موجود آزاد کنند حتی از بسیاری ازعوامل به نام اندیشه های دینی هم آزاد شوند از آنها نجات پیدا کنند و به حقیقت دین برسند چرا که بدون معارف، عرفان و فلسفه محال است که در این نبرد حیاتی موفق شویم.

وی افزود: بشارت می دهم که به فضل الهی نظام سلطه هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ برنامه و هم به لحاظ برنامه ریزی و هم به لحاظ اقدام به سرعت به بن بست نزدیک خواهد شد. آن تنور داغی که دائما نظریات، اندیشه ها، تئوری ها وخلاقیت های جدید را تولید می کرد درحال خاموش شدن است و برنامه های سیاسی - اقتصادی آنها در حال به بن بست رسیدن است به طوری که هم اکنون کارآیی خود را از دست داده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه فقط یک ملت می تواند جایگزینی را برای وضع موجود معرفی، تعیین و به نتیجه برساند که آن هم جز ملت ایران نیست، گفت: این موضوع فقط دفاع از ملت ایران نیست زیرا اگر هدف ما فقط دفاع از ملت ایران باشد هیچ گاه به نتیجه نخواهیم رسید بلکه باید وارد عرصه بین المللی شویم زیرا توده های مردم می فهمند که فرهنگی که امروز از ایران منتشر می شود به حقیقت نزدیک تر است این خودستایی نیست بلکه بیان یک ماموریت است.

وی گفت: امام (ره) خیلی زیبا هر سه مرحله (تئوری، برنامه ریزی و اقدام) را طراحی کردند و امروز هم رهبری همین کار را می کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ذخیره فرهنگی وتوانمندی فرهنگی ما در دنیا بی نظیراست، گفت: توانمندی های تئوری پردازی ، برنامه ریزی و عملیاتی ما هم دردنیا بی نظیر است وباید به جایی برسیم که اندیشمندان جهان منتظر شنیدن یک حرف جدید از ایران باشند که این به نظر من شدنی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه در دنیای امروز اصل تقابل اندیشه، تقابل فرهنگ، تقابل باورها در 3 سطح تئوری، برنامه ریزی و عملیاتی است گفت: ما هم باید تئوری ها، برنامه ریزی ها و اقدامات خود را در مواجهه با آن ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه می توانیم یک الگو درست کنیم و به جهان ارائه دهیم گفت: دنیا امروز به شدت نیازمند یک الگو است و هم اکنون بسیاری از اندیشمندان به ناچار تئوری های نظام سلطه را مطرح می کنند چون جایگزینی برای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بیایید دست دردست هم دهیم و ایران را تبدیل به یک الگوی متعالی از اندیشه های متعالی، برنامه های انسانی و عمل انقلابی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سخنان رئیس جمهور یکی از حضار خطاب به احمدی نژاد گفت این ایرادی که برخی ها از جمله علما به شما می گیرند این است که شما ملیت گرایی را جایگزین امت محوری نکنید که رئیس جمهور درپاسخ به وی گفت: اتفاقا حرف شما تائید حرف بنده است اسلام ایرانی همان اسلام ناب، اسلام ولایت و امامت است چرا که اکثریت ملت ایران در آن زمان اسلام را به سرعت پذیرفتند.

وی اضافه کرد: پذیرفتن اسلام توسط ایرانیان به دلیل متمدن تر و پیشرفته تر بودن این ملت از کسانی بود که اسلام را به آنها عرضه می کردند و در حقیقت ایرانیان اسلام نابی که برآمده از ائمه اطهار (ع) بود پذیرفتند.

وی با بیان اینکه ایرانیان در طول تاریخ به دنبال برپایی حکومت علوی بوده اند، گفت: شما در پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کردید که ملت ایران کدام راه را انتخاب کرد.

رئیس جمهور اضافه کرد: البته ممکن است عده ای در کشورهای دیگر باشند که مدعی اسلام علوی باشند اما وقتی آنها را با اسلامی که در ایران است مقایسه می کنید می بینید اسلام ایرانی به اسلام علوی نزدیک تر است.

وی با بیان اینکه عدالت، حقیقت و دین اموری جهانی هستند، گفت: اگر بخواهیم مرز جغرافیایی برای آنها تعیین کنیم شکست خواهیم خورد مثلا بگوییم مشکلات جهان اسلام را می خواهیم برطرف کنیم. قطعا شکست خواهیم خورد پس باید جهانی عمل کنیم چون ماموریت ما جهانی است.

وی با بیان اینکه ما نیازمند یک مدیریت جهانی برپایه ارزش های اسلامی هستیم،اضافه کرد: دلیل اصلی مخالفت غرب با ایران موضوع هسته ای یا اقتصادی نیست بلکه آنها می دانند ملت ایران واجد یک ویژگی فرهنگی هستند که می توانند جهان را بگیرند. نباید خودمان را محدود کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: اندیشه ایرانی - اسلامی یعنی همان فهم ما از اسلام ناب محمدی (ص). که در مقابل اسلام آمریکایی و متحجر قرار دارد. در حقیقت اسلامی که در ایران است اسلامی مترقی و جهانشمول است که اگر در جهان درست تبیین شود انسانها فوج فوج به سوی آن می آیند.