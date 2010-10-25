نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها امروز گشایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه شانزدهم، حدود 485 غرفه وجود داشت که امسال این تعداد به 700 غرفه افزایش یافته و بیش از دو هزار و 400 نشریه و خبرگزاری داخلی و خارجی در این رویداد حضور می یابند.



همچنین یک هزار و 600 نشریه و مطبوعه استانی در نمایشگاه امسال مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و خارجی شرکت می کنند. همچنین حدود 150 نشریه و خبرگزاری خارجی نیز در نمایشگاه امسال حضور دارند که غالبا برای نخستین بار در این رویداد حاضر هستند.



حضور بیش از 250 میهمان خارجی از 55 کشور مختلف جهان در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها قطعی است و 30 شخصیت علمی جهان اسلام از 15 کشور به همراه پنج نفر از رئیسان دانشگاههای جهان اسلام و تعدادی از شخصیت های علمی و سیاسی از کشورهای مختلف بویژه کشورهای همجوار در این جشنواره حضور خواهند یافت.



جشنواره هفدهم مطبوعات و خبرگزاریها، کار خود را از نیمه اول مردادماه امسال با اعلام فراخوان جهت ارسال آثار رسانه‏ها آغاز کرد که در نهایت بیش از 13 هزار و 800 اثر از سوی خبرنگاران و فعالان رسانه ای سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره هفدهم ارسال شد.



امسال، علاوه بر نویسندگان و خبرنگاران نشریات سراسری، بیش از 6 هزار و 300 اثر در رابطه با موضوع های جشنواره های جانبی به دبیرخانه جشنواره هفدهم مطبوعات ارسال شده است. نشریات دانشجویی، نماز و رسانه، جلوه‏های فرهنگ رضوی و رسانه و بانک از موضوعات جشنواره های جانبی رویداد یادشده به شمار می رود.



هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها از ساعت 9 تا 20 روزهای سوم تا دهم آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) برپاست.