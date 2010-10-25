ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در آزمون فنی و حرفه ای 35 هزار نفر در آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش و 45 هزار نفر نیز در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پذیرش می شوند.

وی اظهار داشت: البته ما تلاش می کنیم پذیرفته شدگان بیشتری را اعلام کنیم از این رو می توان گفت حدود 100 هزار نفر در این آزمون قبول می شوند.