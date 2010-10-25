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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

خدایی به مهر خبر داد:

نتایج کنکور فنی‌ حرفه‌ایها فردا اعلام می‌شود/ پذیرش 100 هزار نفر

نتایج کنکور فنی‌ حرفه‌ایها فردا اعلام می‌شود/ پذیرش 100 هزار نفر

معاون سازمان سنجش گفت: اسامی پذیرفته شدگان نهایی و فهرست معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمرکز آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سال 1389 فردا سه شنبه 4 آبان اعلام می شود.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در آزمون فنی و حرفه ای 35 هزار نفر در آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش و 45 هزار نفر نیز در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پذیرش می شوند.

وی اظهار داشت: البته ما تلاش می کنیم پذیرفته شدگان بیشتری را اعلام کنیم از این رو می توان گفت حدود 100 هزار نفر در این آزمون قبول می شوند.
 
معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز کلاس های درس برای پذیرفته شدگان این آزمون گفت: شروع کلاس ها برای این داوطلبان بستگی به آمادگی آموزشکده های فنی و حرفه و یا موسسات غیرانتفاعی دارد که در صورت آماده بودن می توانند از ترم جاری کلاسها را تشکیل دهند و در غیر این صورت پذیرفته شدگان از بهمن ماه در کلاس حاضر می شوند.
کد مطلب 1177862

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