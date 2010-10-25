ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در آزمون فنی و حرفه ای 35 هزار نفر در آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش و 45 هزار نفر نیز در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پذیرش می شوند.
وی اظهار داشت: البته ما تلاش می کنیم پذیرفته شدگان بیشتری را اعلام کنیم از این رو می توان گفت حدود 100 هزار نفر در این آزمون قبول می شوند.
معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز کلاس های درس برای پذیرفته شدگان این آزمون گفت: شروع کلاس ها برای این داوطلبان بستگی به آمادگی آموزشکده های فنی و حرفه و یا موسسات غیرانتفاعی دارد که در صورت آماده بودن می توانند از ترم جاری کلاسها را تشکیل دهند و در غیر این صورت پذیرفته شدگان از بهمن ماه در کلاس حاضر می شوند.
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