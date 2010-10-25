آموزشهای فنی و حرفه ای در جامعه ناشناخته است

به گزارش خبرگزاری مهر‏، عبدالرسول پورعباس در جمع مدیران و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران گفت: در کشور ایران بحث آموزش یکی از بحث های پرطرفدار است و خانواده های ایرانی درآمد و وقت خود را برای تحصیل فرزندانشان هزینه می کنند. بعضی از خانواده ها هزینه های هنگفتی می کنند تا فرزندانشان به تحصیل بپردازند که این اتفاق به ظاهر بسیار خوب است و منجر به ارتقاء جامعه می شود.

وی افزود: متاسفانه در سالهای گذشته روند هدایت استعدادهای کشور به شکل خوبی صورت نگرفته است زیرا باید هر استعدادی در کشور به سمت نیازها هدایت شود که این اتفاق در سالهای گذشته در کشور ایران رخ نداده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور اظهار داشت: متاسفانه نظام مشخصی متولی این امر نبوده زیرا به طور طبیعی در هر کشوری دو نظام وجود دارد که شامل آموزش های نظری یا آکادمیک و عملی یا مهارتی است که این دو نظام کاملاً مستقل و یکپارچه هستند.

وی ادامه داد: در نظام مهارتی شالوده و مایه کار مهارت آموزی است و در نظام نظری علم و تولید علم است که این نسبت در کشورهای پیشرفته 70 درصد جمعیت به سمت آموزشهای مهارتی و 30 درصد به سمت آموزشهای نظری می روند و این هدایت یک هدایت علمی، منطقی و هوشمند است ولی متاسفانه در کشور ایران چون هدایتگر خوبی وجود نداشته بدو تمام متقاضیان را به سمت آموزش نظری برده اند.

پورعباس با بیان اینکه برنامه ریزی، گسترش، ممیزه و امناء چهار رکن اساسی تشکیل آموزش جدید است، اظهار داشت: در 20 سال گذشته بر مبنای استانداردهای موجود قصد داشتیم آموزش مهارتی در کشور را تغییر دهیم و آن را توسعه بخشیم اما غافل از اینکه نظام آموزش مهارتی نیاز به ارکان خود دارد و بر اساس ارکان نظام نظری نمی توان آن را گسترش داد.

وی ادامه داد: استانداردهایی که در این چهار رکن تعریف شده استانداردهای نظری است و با فن و مهارت هماهنگ نیست و هرچه در علمی کاربردی تلاش شود منجر به فوق دیپلم می شود و نهایتاً کارشناسی است در حالیکه در حوزه مهارتی فوق لیسانس و حتی دکتری مهارتی وجود دارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اذعان کرد که سلسله مراتب مهارتی تاکنون تعریف نشده بود زیرا در شورای

برنامه ریزی و شورای گسترش نگاه ها به سمت آموزشهای نظری کاملاً نگاه آکادمیک بود و باید نگاه دو بخشی باشد یک بخش آموزش نظری مستقل و بخش دیگر آموزش مهارتی که باید مستقل باشند.

معاون وزیر کار ادامه داد: در برنامه های قبلی طی 20 سال گذشته قانونگذار دولت را موظف کرده است تا ساختار مهارتی را در کشور ایجاد کند. آموزشهای فنی در دانشگاه علمی کاربردی و سازمان آموزش های فنی و حرفه ای در طی این سالها خوب بسط پیدا کرد ولی متاسفانه دارای عمق نبودند. زیرا تعداد زیادی از دوره ها در علمی کاربردی نظری است و کمتر شکل مهارتی به خود گرفته است و سازمان فنی و حرفه ای تمام تلاش خود را برای متقاضیان زیر دیپلم کرده است.

پورعباس گفت: نقطه ضعف بزرگ آموزشهای فنی و حرفه ای این است که این آموزشها بستر جاری و ساری در جامعه نشد و فنی و حرفه ای را آنچنان که باید شناخته شده نساخت و تحول ایجاد نکرد زیرا در نظام درستی حرکت نمی کردند و در بستر نامناسب برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی نادرست انگیزه ها از متقاضیان آموزش و کارکنان فنی و حرفه ای گرفته شد و می توان خلاء را در آموزش های فنی و حرفه ای مشاهده کرد زیرا ساختار آموزش فنی و حرفه ای به آموزشی گره نخورده است و مربی فنی و

حرفه ای در رتبه پایین تری قرار دارد.

معاون وزیر کار بیان داشت: ساختار نظام مهارتی از ستونهای اساسی است و باید گسترش آن مستقل و در چارچوب خود اجرا شود و اکنون ما نیازمند یک نظام هستیم که چهار رکن اساسی ذکر شده وجود داشته باشد البته باید رویکردها کاملاً مهارتی باشد تا 70 درصد آموزش در محیط کار باشد و فرد به عنوان خبره آن کار فارغ التحصیل شود.

پورعباس گفت: در برخی از کشورها فقط نظام نظری دارند و برخی دیگر فقط نظام مهارتی دارند. ما باید در مسیر خود درست حرکت کنیم و در نقاط مختلف با یکدیگر ارتباط داشته باشند و در جایی باید مکمل یکدیگر باشند. آموزشهای فنی و حرفه ای باید در پودمان های علمی کاربردی طوری برنامه ریزی شود که تا مقطع دکترای علمی امکان مهارت آموزی فراهم شود و هر سه یا چهار پودمان موجب یک مقطع تحصیلی شود تا ایجاد انگیزه به وجود آید و افراد با ذوق و شوق جذب شوند.

وی با اشاره به نظام جامع مهارت و فن آوری تاکید کرد: نظام جامع مهارت و فن آوری بر سه اصل استوار است که آموزش اصل اول آن است و اصل دوم تعیین صلاحیت یعنی مدرک و اصل سوم شغل است که شغل به کسی داده می شود که صلاحیت داشته باشد و صلاحیت به کسی داده می شود که آموزش دیده باشد و این 3 اصل مهم باید به یکدیگر گره بخورد.

پورعباس با اعلام این خبر که هزار رشته مهارتی مصوب شد گفت: هزار رشته مهارتی جدید به معنای واقعی در شورای گسترش تصویب شد و باید ممیزه مهارتی آن را سریع تشکیل داد.

وی با تاکید بر آموزش الکترونیک گفت: باید آموزش های خود را به سمت آموزش الکترونیکی پیش برد تا موفقیت های بیشتری حاصل شود و در این زمینه کارشناسان در حال برنامه ریزی هستند که به زودی اعلام می شود.