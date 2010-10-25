بیمه P&I معلم تاییدیه ژاپن را هم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر هیئت اجرایی بیمه P&I شرکت بیمه معلم با بیان این مطلب افزود: لیست بیمه گران مورد تایید کشور ژاپن پیش از این شامل 13 شرکت بیمه گر Non IG از اقصی نقاط جهان بود که اخیرا بیمه معلم نیز به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی ارائه کننده پوشش های P&I به لیست مذکور اضافه شد.

کاپیتان مصطفی هوشیاری پور تصریح کرد: پیش از این نیز اغلب کشورهای اروپایی و آسیایی بیمه P&I معلم را به رسمیت شناخته بودند.

در پی اعمال برخی محدودیتهای بین المللی برای پوشش بیمه کشتی های ایرانی ، شرکت بیمه معلم با رهبری بیمه مرکزی ایران به منظور مقابله با این محدودیتها اقدام به تاسیس کنسرسیوم بیمه مشترک کشتی ها و ارائه پوشش خدمات بیمه ای P&I کرده است.

در حال حاضر علاوه بر کشتی های ایرانی سایر شرکتهای کشتیرانی متقاضی نیز می توانند از این پوشش بیمه ای استفاده کنند.

شناسایی پوشش های بیمه P&I معلم توسط دولت ژاپن به عنوان یک دستاورد برای صنعت بیمه کشور ارزیابی می شود که باعث افزایش اعتبار پوشش های اولین بیمه P&I ایران شده است.

