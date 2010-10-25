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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

بمناسبت سفر رهبر انقلاب به قم؛

مسابقه "عکس، دلنوشته به رهبرم، خاطره" در قم برگزار می‌شود

مسابقه "عکس، دلنوشته به رهبرم، خاطره" در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: مسابقه بزرگ عکس، دلنوشته به رهبرم، خاطره ویژه سفر مقام معظم رهبری به قم برگزار می⁯شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اشرف یوسفی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت تشریف فرمایی مسرت بخش رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم، کمیته بانوان ستاد استقبال مردمی اقدام به برگزاری مسابقه بزرگ عکس، دلنوشته به رهبرم و خاطره کرده است.

وی ادامه داد: علاقه⁯مندان می⁯توانند آثار تولیدی خود را تا 20 آبان ماه به دبیرخانه کمیته بانوان ستاد استقبال مردمی مستقر در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم واقع در بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 6 ارسال کنند.

یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع عکس و خاطره باید سوژه⁯های حضور مردمی در روز استقبال از مقام معظم رهبری و یا دیدارهای معظم له با اقشار مختلف باشد.

مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی قم شرکت عموم علاقه⁯مندان در این مسابقه را بلامانع دانست و افزود: به برگزیدگان این مسابقه طی مراسمی در دهه ولایت جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
 

کد مطلب 1177879

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