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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۹

"باد در علفزار می پیچد" در فرهنگسرای ارسباران به نمایش در می‌آید

"باد در علفزار می پیچد" در فرهنگسرای ارسباران به نمایش در می‌آید

جلسه بررسی فیلم "باد در علفزار می پیچد" ساخته خسرو معصومی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فیلم تهران در یکصد وهفتادوهفتمین نشست هفتگی خود اقدام به نمایش فیلم سینمایی "باد در علفزار می‌پیچد" ساخته خسرو معصومی کرده است.

"باد در علفزار می‌پیچد" سومین قطعه از سه‌گانه خسرو معصومی با محوریت عشق است. عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: خسرو معصومی، مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، تدوین: حسن حسندوست، طراح لباس و صحنه: هومن معصومی، صدابردار: احمد صالحی، تهیه‌کننده و مجری طرح: فتح‌الله جعفری جوزانی، محصول جوزان فیلم. الناز شاکردوست، حسن عابدینی، رضا ناجی و جمال اجلالی از بازیگران فیلم هستند.

این نشست روز یکشنبه نهم آبان با حضور فتح‌الله جعفری جوزانی (تهیه‌کننده)، خسرو معصومی (کارگردان)، حسین عابدینی (بازیگر) و محمد جعفری (منتقد) ساعت 17 با حضور در سالن فرهنگ‌سرای ارسباران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1177882

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