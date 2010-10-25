بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از طرحهای مسکن مهر استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین وزیر مسکن و شهرسازی صبح دوشنبه در سفر یک روزه خود به استان قزوین از پروژه مسکن مهر شهرستان آبیک بازدید کرد.

علی نیکزاد در این بازدید از قسمتهای مختلف پروژه مسکن مهر آبیک دیدن کرد و برای رفع مشکلات این پروژه دستور لازم را صادر کرد.

پروژه مسکن مهر آبیک شامل سه هزار و 200 واحد مسکونی است که برای ساخت هر کدام 220 میلیون ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان داده می شود.

در ادامه وزیر مسکن از بیمارستان 35 تختخوابی آبیک نیز بازدید کرد.

این بیمارستان با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال 20 اسفند ماه امسال افتتاح می شود.

در حال حاضر این بیمارستان از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه سفر یک روز ه به قزوین همچنین ضمن بازدید از طرح مسکن مهر در شهر محمدیه عصر امروز در جلسه ستاد مسکن مهر استان قزوین شرکت خواهد کرد.