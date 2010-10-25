راه اندازی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر‏ ابراهیم اصغرزاده معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی مازندران صبح دوشنبه در جلسه مجمع عمومی موسس انجمن حمایت از مصرف کنندگان مرکز استان اعلام و افزود این انجمن برای نخستین بار در استان مازندران راه اندازی می شود.

اصغرزاده افزود: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از مصرف کنندگان از جمله ایجاد بستر مناسب برای اجرای سیاست ها و برنامه های و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان، اشاعه فرهنگ رعایت از حقوق مصرف کنندگان، تبیین تکالیف و وظایف عرضه کنندگان و نیز پیگیری برای استیفای حقوق مصرف کنندگان تشکیل می شود .

معاون بازرسی و نظارت بازرگانی استان مازندران ادامه داد متقاضیان عضویت در این انجمن می توانند با مراجعه به ساختمان شورای شهر ساری نسبت به ثبت نام در این انجمن اقدام نمایند.

وی ادامه داد : طبق قانون و توافق صورت گرفته تمامی افراد بالای 18 سال می توانند به عضویت این انجمن در آیند.

انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از میان افراد به عضویت درآمده این انجمن تا یک ماه آینده برای مرکز استان انجام خواهد شد.