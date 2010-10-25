آمریکا به شدت آلوده به تروریزم است/ تاکید بر مخدوش بودن اسناد ویکی لیکس

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لاریجانی در همایش حقوق بشر در آمریکا گفت: ایران چشمه جوشان فرهنگی در جهان بوده و ما برای جهانیان بالاخص کشورهای غربی الگوهای مناسبی جهت حقوق بشر داریم والبته این امر درقالب مکانیزم UPR مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی گفت: لیست تخلفات آمریکا از حقوق بشر بسیار بلندبالا بوده و این تخلفات صرفا در جنگ منحصر نمی شود بلکه نقض حقوق بشر در خود آمریکا نیز رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهد.

لاریجانی برای نمونه تصریح کرد: مثلا در گذشته بیش از 24 ساعت کسی را نمی شد در آمریکا بازداشت کرد ولی امروز به بهانه های امنیتی افراد را بدون محدودیت زمانی بازداشت می کنند و این در شرایطی است که حتی دستگاه قضایی نیز هیچ اطلاعی از بازداشت ها ندارد.

وی در ادامه به پرونده زهرا کاظمی اشاره کرد و گفت: متخلفینی که در جریان قتل زهرا کاظمی دست داشتند مورد محاکمه قرار گرفتند و به واسطه اعتراضی که به حکم صادره داشتند پرونده دوباره به جریان افتاده و در دست بررسی مجدد است و این در حالی است که در کانادا یک جوان ایرانی را با 12 گلوله کشتند و حتی رسیدگی قضایی نیز در رابطه با پلیسی که لباس شخصی به تن داشته و مبادرت به قتل جوان ایرانی کرده است صورت نگرفت و هیچ پرونده قضایی تشکیل نشد.

وی در ادامه به انتشار اسناد جنگ عراق و افغانستان از سوی سایت ویکی لیکس اشاره کرد و گفت: این سایت بیش از آنکه در صدد افشای واقعیات جنگ باشد اقدام به تطهیر نیروهای آمریکایی کرده و در حالی که نیروهای عراقی را متهم به شکنجه می کند، ادعا کرده است که نیروهای آمریکایی این شکنجه ها را دیده اند و واکنش نشان نداده اند در حالی که در زمینه شکنجه و قتل خود نیروهای آمریکایی موارد بیشماری را داشته وتوسط خود آمریکاییها شکنجه و قتل های بسیاری در عراق و افغانستان انجام شده است.

لاریجانی تصریح کرد: ما در UPR به شکنجه های آمریکائیان و همچنین دست داشتن آمریکا در اقدامات تروریستی طرح موضوع خواهیم کرد زیرا آمریکا به شدت امروز آلوده به تروریزم است و موضوع گروهک منافقین یک گوشه بسیار کوچک این پرونده گسترده به شمار می رود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ستاد حقوق بشر در دفاع از اقدامات خانواده شهدا برای پیگیری حقوقی ترورهای گروهک منافقین حمایت می کند، گفت: این حق ملت ما است که در رابطه این موضوعات پیگیری های لازم را انجام دهد تا حقوق شهدای ترور شده حفظ و مظلومیت آنها به ثبت رسد.