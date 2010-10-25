اطلس صنایع دستی همدان تدوین می شود

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری مناقصه برای تهیه این اطلس، گفت: یکی از شرکت های فعال در این بخش تهیه آن را برعهده گرفت.

وی با بیان اینکه تهیه اطلس جامع صنایع دستی استان همدان به شرکت آمایش سرزمین وطن( ASO ) واگذار شد، اظهار داشت: این شرکت برای تهیه اطلس جامع صنایع دستی همدان یک سال فرصت دارد.

عباسی با اشاره به اینکه در این اطلس اطلاعات جامعی از وضعیت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان تشریح می شود، اضافه کرد: تهیه و تدوین اطلس جامع اطلاعات صنایع دستی همدان در چند مرحله صورت می گیرد.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان به برگزاری جلسه توجیهی تهیه اطلس جامع صنایع دستی با حضور بخشداران اشاره کرد و گفت: در این نشست، اطلاعات کاملی از اهداف تدوین اطلس جامع صنایع دستی و اهمیت تهیه آن شرح داده شد.

عباسی تاکید کرد: سیاست های معاونت صنایع دستی همدان بر مبنای تدوین این اطلس طرح ریزی می شود.