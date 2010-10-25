اطلس صنایع دستی همدان تدوین می شود

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری مناقصه برای تهیه این اطلس، گفت: یکی از شرکت های فعال در این بخش تهیه آن را برعهده گرفت.
وی با بیان اینکه تهیه اطلس جامع صنایع دستی استان همدان به شرکت آمایش سرزمین وطن(ASO) واگذار شد، اظهار داشت: این شرکت برای تهیه اطلس جامع صنایع دستی همدان یک سال فرصت دارد.
عباسی با اشاره به اینکه در این اطلس اطلاعات جامعی از وضعیت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان تشریح می شود، اضافه کرد: تهیه و تدوین اطلس جامع اطلاعات صنایع دستی همدان در چند مرحله صورت می گیرد.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان به برگزاری جلسه توجیهی تهیه اطلس جامع صنایع دستی با حضور بخشداران اشاره کرد و گفت: در این نشست، اطلاعات کاملی از اهداف تدوین اطلس جامع صنایع دستی و اهمیت تهیه آن شرح داده شد.
عباسی تاکید کرد: سیاست های معاونت صنایع دستی همدان بر مبنای تدوین این اطلس طرح ریزی می شود.
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