به گزارش خبرگزاری مهر، سیامین جشنواره هنرهای محیطی با حمایت دانشکده هنر شوشتر دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر شوشتر برگزار میشود.
این جشنواره که ششمین همایش هنرهای معاصر را به همراه دارد، در روزهای 9 تا 12 در شهرهای شوشتر و خرمشهر و با حضور اساتید و هنرمندان هنرمعاصر ایران برگزار خواهد شد.
طاهره گودرزی، دبیر سیامین جشنواره هنرهای محیطی در رابطه با برگزاری این جشنواره در شهر شوشتر گفت: سعی ما براین است تا در این جشنواره با استفاده از فضا و ظرفیتهای بومی این شهرها بستری برای خلق آثاری در زمینه هنر محیطی ایجاد کنیم.
گودرزی با اشاره به برگزاری همایش و کارگاههای جشنوارههای هنر محیطی توضیح داد: از ویژگیها و برنامههای ثابت این جشنوارهها برگزاری کارگاههای آموزشی و معرفی هنرمندان ایرانی و خارجی فعال در زمینه هنرهای محیطی است.
این هنرمند همچنین درباره همایش این جشنواره و همکاری با دانشکده هنر شهید چمران شوشتر، تصریح کرد: ششمین همایش هنر معاصر با موضوع کلی "جنگ و زبان هنرجدید" به مسئله تاثیر جنگ بر آثار هنرمندان هنرجدید میپردازد که با همکاری دانشکده هنر شوشتر 10 آذرماه برگزار می شود.
علاقهمندان به شرکت در این جشنواره میبایست سه نمونه از آثاری را که در حیطه هنر محیطی و یا هنر جدید در دو سال اخیر انجام دادهاند، به همراه آدرس سایت یا وبلاگ شخصی به آدرس art.envi@gmail.com تا تاریخ 1 آذرماه سال جاری ارسال کنند.
محورهای اصلی ارائه مقاله و تحقیق در ششمین همایش هنرمعاصر با موضوع "جنگ و زبان هنر جدید" شامل زبانهای ملهم از جنگ در هنر جدید، هنر جدید و جنگزدگی، چهرهنگاری از جنگ در هنر جدید و گفتمان هنری در بهبوهه جنگهای بینالمللی و منطقهای معاصر است.
علاقهمندان به شرکت در این همایش میبایست مقالات خود را با قید مشخصات کامل شخصی تا 3 آذرماه به ایمیل جشنواره ارسال کنند.
طاهره گودرزی دبیر سیامین جشنواره و راحله زمردی نیا به عنوان دبیر هنری جشنواره انتخاب هنرمندان را بر عهده خواهد داشت. همچنین انتخاب هنرمندان بومی به عهده دانشکده هنر شوشتر است.
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