تجهیز پیست اسکی خوشاکو 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عیسی ساوه شمشکی پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از پیست اسکی خوشاکوی ارومیه افزود: امیدواریم با حمایت های اداره کل تربیت بدنی، فدراسیون و هیئت اسکی آذربایجان غربی عملیات بازسازی این پیست به زودی آغاز شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های ورزشی و گردشگری این پیست اسکی، بیان داشت: با توجه به همجواری این استان با سه کشور خارجی با تجهیز این پیست به دستگاه های بالابر و نصب تله کابین میتوان آن را به یکی از قطب های برتر ورزش های زمستانی و گردشگری کشور و منطقه تبدیل کرد .

تمامی ظرفیت های پیست اسکی خوشاکو به کارگیری شود

رئیس فدراسیون اسکی همچنین ضمن انتقاد از عدم بهره گیری از تمامی مزیت و امکانات این پیست در یکی از شهرستانهای مرزی کشور، بیان داشت: به جز بعد ورزشی در بخش فرهنگی و گردشگری نیز می توان از امکانات این پیست استفاده کرد.

ساوه شمشکی در ادامه اظهار امیدواری کرد، با انجام عملیات آماده سازی آن امسال برای اولین بار ارومیه میزبان مسابقات دسته دو اسکی کشور شود.

حضور تیم ملی اسکی ایران در بازیهای زمستانی المپیک نوجوانان جهان

این مقام مسئول از حضور تیم ملی اسکی نوجوانان کشورمان در نخستین دوره بازی های زمستانی المپیک نوجوانان جهان خبر داد و گفت: این دور از رقابتها برای نخستین بار در سطح جهان برگزار می شود که تیم ملی نوجوانان کشورمان برای کسب سهمیه این مسابقات در حال حاضر در اردوی آمادگی به سر می برد.

ساوه شمشکی با بیان اینکه این اردو در دو بخش آقایان و بانوان در پیست اسکی دیزین تهران در حال برگزاری است، بیان داشت: همچنین تیم ملی بزرگسالان کشورمان در مسابقات آسیایی قزاقستان شرکت خواهند کرد.

پیست اسکی خوشاکو در ۳۰ کیلومتری غرب ارومیه در منطقه راژان قرار دارد، این منطقه بدلیل برخورداری از کوههایی با شیب مناسب و تجهیزات مرتبط، موقعیت ویژه ‌ای جهت فعالیتهای ورزش اسکی دارد.

همچنین به دلیل وجود پوشش گیاهی مناسب قابلیت ایجاد پیست اسکی روی چمن برای فصول گرم سال نیز مورد انتظار است.