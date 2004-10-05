به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم كه با هدايت غديرنخودچي، ناصرزينل نيا وحميد قشنگ وارد رقابتهاي ليگ برترشده، اميدوار است با توانمندي هايي كه مختص كشتي گيران خراساني است، به مصاف حريفان قدرتمند برود ورقابتهاي زيبايي را به نمايش بگذارد.
تيم كشتي آدنيس خراساني كه درگروه A رقابتهاي ليگ برترقراردارد ودرهفته اول مهمان تيم هيات كشتي كرمانشاه است، هرچند كه به احتمال بسيارزياد تيم كرمانشاهي ليگ برترشركت نمي كند وازگردونه رقابتها حذف خواهد شد.
كشتي گيران تيم آدنيس خراسان عبارتند از: عبدالرضا كارگر، عليرضا اكبرزاده، رضا رمضانزاده، مصطفي عليزاده، احمد اعظمي، سهيل منتظري، هادي مدير، ياسرانصاري، ياسر قرباني، همت مسلمي، علي خالق زاده، عباس بند سازي ومهدي بها بسته.
بررسي تيمهاي حاضردرمسابقات ليگ برتر كشتي آزاد كشور-4
تيم آدنيس اميدوار به كشتي اصيل خراساني ها
تيم كشتي آدنيس يكي ازدو نماينده كشتي خراسان درليگ برتر كشتي آزاد ايران است. آدنيس كه سابقه حضور در ليگ دسته يك كشتي ايران را هم دارد با كشتي گيراني بومي پا درعرصه رقابتهاي ليگ برتر گذاشته است.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم كه با هدايت غديرنخودچي، ناصرزينل نيا وحميد قشنگ وارد رقابتهاي ليگ برترشده، اميدوار است با توانمندي هايي كه مختص كشتي گيران خراساني است، به مصاف حريفان قدرتمند برود ورقابتهاي زيبايي را به نمايش بگذارد.
نظر شما