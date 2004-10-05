تيم آدنيس اميدوار به كشتي اصيل خراساني ها

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم كه با هدايت غديرنخودچي، ناصرزينل نيا وحميد قشنگ وارد رقابتهاي ليگ برترشده، اميدوار است با توانمندي هايي كه مختص كشتي گيران خراساني است، به مصاف حريفان قدرتمند برود ورقابتهاي زيبايي را به نمايش بگذارد.

تيم كشتي آدنيس خراساني كه درگروه A رقابتهاي ليگ برترقراردارد ودرهفته اول مهمان تيم هيات كشتي كرمانشاه است، هرچند كه به احتمال بسيارزياد تيم كرمانشاهي ليگ برترشركت نمي كند وازگردونه رقابتها حذف خواهد شد.

كشتي گيران تيم آدنيس خراسان عبارتند از: عبدالرضا كارگر، عليرضا اكبرزاده، رضا رمضانزاده، مصطفي عليزاده، احمد اعظمي، سهيل منتظري، هادي مدير، ياسرانصاري، ياسر قرباني، همت مسلمي، علي خالق زاده، عباس بند سازي ومهدي بها بسته.