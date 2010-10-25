امشب آثار دریافتی برای داوران ارسال می شود

سید محمد هاشمی مدیر روابط عمومی کنگره دوبیتی‌های غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استقبال از این رویداد ادبی بسیار گسترده بوده و با وجود اتمام مهلت ارسال آثار، هنوز دریافت بسته‌های ارسالی متقاضیان به دبیرخانه کنگره ادامه دارد.

وی گفت: تا به امروز 4300 دوبیتی را دریافت کرده ایم. برای پذیرش آثار ارسالی چند نوع گزینش اعمال می‌شود. متاسفانه برخی از متقاضیان شرکت در کنگره آثار خود را در قالب غزل، قصیده و یا نثر ادبی ارسال کرده اند که با توجه به مسائل مطرح شده در فراخوان، این آثار توسط داوران دبیرخانه از لیست دوبیتی های شرکت کننده حذف می‌شوند.

هاشمی ادامه داد: مرحله دوم گزینش نیز شامل حذف دوبیتی‌هایی است که موضوعشان با مضمون مورد نظر همخوانی ندارد و غیرمرتبط با موضوع اصلی کنگره است. پیش از این اعلام شده بود که سروده های ارسالی باید با محوریت موضوعاتی چون پیام غدیر، مباهله، اهدای انگشتر امام علی (ع) به فقیر، بحث ولایت و سیره امام علی(ع) باشند و سروده های غیرمرتبط با این موضوعات، از دور مسابقه حذف خواهند شد.

مدیر روابط عمومی کنگره دوبیتی های غدیر گفت: با توجه به حجم بالای آثار دریافت شده، دوستان ما در دبیرخانه کنگره هم اکنون در حال فعالیت فشرده هستند و قصد داریم تا آخرین ساعات امشب جمع بندی نهایی را انجام داده و آثار مورد نظر را برای داوران جهت داوری و قضاوت نهایی ارسال کنیم.

وی گفت: قرار است از آثار برگزیده کتابچه ای منتشر شود و در مراسم اختتامیه کنگره که روز اول آذرماه در سالن همایش های برج میلاد برگزار می‌شود در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. این کتاب در تیراژ بالا و در سطح وسیعی منتشر خواهد شد و اولویت انتشار دوبیتی ها در این کتاب با آثاری است که شمای دوبیتی را حفظ کرده باشند.

موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی نوای نی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی اقدام برگزاری کنگره دوبیتی‌های غدیر کرده است. این موسسه هدف از برگزاری این همایش ادبی را، اجرائی کردن فرامین مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه ویژه ولایت در حکومت اسلامی و بزرگداشت عید غدیر خم، عنوان کرده است.