به گزارش خبرگزاری مهر، محمکد رضا عطارزاده امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: وزارت نیرو امیدوار است که بتواند برای بخش آب کشور 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش برساند. از این رقم، 500 میلیارد تومان برای آب و برق خوزستان خصوصا طرح آبرسانی غدیر، 300 میلیارد تومان فاضلاب شهری خوزستان، 1000 میلیارد تومان در حوزه آب و فاضلاب کشور و 120 میلیارد تومان برای پروژه های آب اصفهان اختصاص می یابد.

معاون وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال بتوان این میزان اوراق مشارکت را عرضه کرد. وی گفت: وزارت نیرو 56 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دارد و بر این اساس، بی صبرانه منتظر است تا قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود تا بتواند با استفاده از منابع مالی آن، این طرحها را هرچه سریعتر به اتمام رساند.

وی ادامه داد: در رابطه با خصوصی سازی نیز وزارت نیرو به دلیل عدم به روز رسانی قیمت آب، توفیقات خوبی در مرحله اول کار نداشت؛ اما امسال با تلاش های زیادی که انجام شد، سه شرکت بهره برداری آب واگذار شد و امیدواریم در ماههای آتی نیز بتوان 10 تا 12 شرکت دیگر را به بخش خصوصی واگذار کرد. همچنین تلاش وزارت نیرو آن است که بتواند تا انتهای سال جاری، اولین نیروگاه برقابی را نیز واگذار کند.

به گفته معاون وزیر نیرو، ورودی آب به سدهای مخزنی در سال آبی گذشته حدود 40 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب بود؛ این درحالی است که در خوزستان نیز وزارت نیرو موفق شد که 28 میلیارد مترمکعب آبی که وارد مخازن شده اند را برای استفاده عموم اختصاص دهد.

وی در رابطه با ورودی آب به مخازن نیز اظهار داشت: حدود4 میلیارد مترمکعب آب اضافه بر سال گذشته در مخازن داریم؛ ضمن اینکه اگرچه بارش ها در سال گذشته 12 درصد بالاتر از سال آبی قبل بوده اما حدود 5 درصد نسبت به متوسط 40 ساله منفی بوده است.

عطارزاده گفت: پیش بینی هواشناسی برای سال آبی جاری، وضعیت زیرنرمال را رقم زده است و بنابراین مجبور هستیم تا با مدیریت دقیق تر، آب را صرفه جویی کنیم. از مردم نیز درخواست می کنیم که مصارف بی رویه خود را به حداقل رسانند تا ذخایر آبی با مدیریت بتواند نیاز کشور را برآورده سازد.

به گفته وی، لازم است در برخی مناطق محدودیت کشت پاییزه داشته باشیم تا وضعیت نرمال تری از نزولات آسمانی برای کشور رقم خورد.

عطارزاده ابراز امیدواری کرد که بتوان 21 سد را تا آخر امسال افتتاح کرد و به بهره برداری رساند، ضمن اینکه با مدیریت آب و مخازن آبی که در مناطق مختلف احداث خواهد شد، بحران را در مناطق از بین برد.

وی اظهار داشت: طرحهای بزرگی همچون طرح آبرسانی به شهرهای خلیج فارس از سد کوثر تا بندرلنگه آماده افتتاح شده است و در حال بهره برداری آزمایشی به سر می برد که امیداست در آینده نزدیک با حضور رئیس جمهور، آن را افتتاح کنیم.

معاون وزیر نیرو گفت: ظرفیت طرح آبرسانی به مشهد از سد دوستی که در سال گذشته بهره برداری شد، امسال به دو برابر رسیده است که امید می رود تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل برسد.

وی با اشاره به اجرای طرح آبرسانی به قم و شهرهای استان مرکزی از سد دز نیز افزود: این طرح به صورت اضطراری تا پایان سال به بهره برداری می رسد و امیدواریم در فصل تابستان سال آینده به بهره برداری کامل برسد.

عطارزاده گفت: طرح بزرگ غدیر در خوزستان نیز که 25 مترمکعب آب در ثانیه را جابجا می کند و به شهرهای خوزستان می رساند، در خرمشهر به صورت 100 درصد و در آبادان تا 34 درصد در حال کار است و تا پایان سال به 100 درصد می رسد.

وی در مورد تعامل با مجلس از سوی وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو تعامل خوبی با مجلس در رابطه با قانونگذاری داشته است و با کمیسیونهای آب و کشاورزی و عمران و انرژی نیز ارتباط مطلوبی دارد. بر این اساس، قانون بهره وری کشاورزی بعنوان یکی از موثرترین کارهایی است که باید انجام شود.

عطارزاده گفت: در شورای عالی آب نیز تصمیم بر سرمایه گذاری دولت در زمینه اجرای قانون بهره وری کشاورزی است و امید است کهبتوان از منابع صندوق توسعه ملی نیز در اولین گامها حدود 60 هزار میلیارد تومان به طرحهای آبیاری و آبیاری تحت فشار تخصیص داد.

وی اظهار داشت: قانون چاههای کشاورزی فاقد پروانه نیز تصویب و ابلاغ شده است و آیین نامه آن در حال تنظیم است و امید می رود تا پایان هفته جاری به دولت ارجاع داده شود.

عطارزاده از تهیه طرح جامع آب خبرداد و آن را یکی از موثرترین گامهای بخش آب کشور دانست. وی اظهار داشت: یکی از ضرورتهایی که در حال حاضر وزارت نیرو در مورد آن با مشکل مواجه است، موضوع مجتمع های ابرسانی روستایی است که اگرچه کار آبرسانی به آنها با تانکر و آبرسانی سیار انجام می شود، اما تلاش داریم تا طرح جامع مجتمع های روستایی را در بسیاری از نقاط کشور عملیاتی کنیم.

معاون وزیر نیرو گفت: در برنامه پنجم همکاری خوبی بین کمیسیونهای مجلس و وزارت نیرو شکل خواهد گرفت که امیدواریم این برنامه بتواند تحولی در حوزه کشاورزی و بهره وری آن و توسعه منابع آب کشور، توسعه آبرسانی و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب کشور ایجاد کند.

وی تاکید کرد: طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای مازندران در دست مطالعه است و به نتایج خوبی دست یافته ایم که امیدواریم بتوانیم آب این ذخایر گرانبها را با انجام اصلاحات مورد نیاز به قیمت مناسب برای امور صنعتی اختصاص دهیم.

عطارزاده از عضویت وزارت نیرو در مجامع بین المللی و تخصصی آب خبرداد و گفت: سال آینده کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی در کشور برگزار می شود.