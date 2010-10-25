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۳ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۲۴

ساخت متروی هشتگرد به قزوین در سفر سوم رئیس جمهور اجرایی می شود

ساخت متروی هشتگرد به قزوین در سفر سوم رئیس جمهور اجرایی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی و نظام مهندسی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین گفت: در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان قزوین، تامین اعتبار فاز یک متروی قزوین هشتگرد در دستور کار قرار می گیرد.

حامد مانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در پی تصویب مطالعات امکان سنجی و ارزیابی محیط زیست متروی قزوین هشتگرد، پیش بینی مقدمات انجام مطالعات مرحله اول و دوم، عملیات نقشه برداری زمینی و میخ کوبی مسیر در دستورکار معاونت شهرسازی و معماری سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: به همین منظور پیش نویس قرارداد و شرح خدمات و پیش بینی اعتبارات لازم انجام شده که بر همین اساس بخشی از این مطالعات که برآوردهای اولیه آن انجام شده به چهار میلیارد ریال اعتبار نیازمند است که در صورت تامین اعتبار از سوی مراجع ذیربط آغاز خواهد شد.
 
مانی فر یادآور شد: برای تامین اعتبار این بخش از پروژه و همچنین تامین منابع عالی اجرای پروژه موضوع در دستورکار سفر سوم ریاست جمهوری قرار گرفته و اعتبار لازم برای شروع پروژه پیشنهاد شده است.
 
وی گفت: به دلیل اهمیت موضوع تامین اعتبار بخش  مطالعات فاز یک و دو و عملیات نقشه برداری ومیخکوبی مسیر در تلاش هستیم تا با همکاری شرکت شهرهای جدید، تامین تمام و یا بخشی از اعتبارات مربوط را از محل منابع ملی پیگیری کنیم تا به یاری خداوند و همراهی مسئولان ذیربط مراحل اجرایی پروژه عظیم و ملی متروی قزوین به هشتگرد هرچه زودتر آغاز شود. 
کد مطلب 1177950

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