عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این آزمون در سراسر کشور برای دانش آموزان پایه اول متوسطه برگزار و نتایج آن به صورت منطقه ای و استانی استخراج شد و هم اکنون کمیته های کیفیت بخشی آموزشی نیز برای برنامه ریزیهای آموزشی تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این کمیته ها با شناخت مدارسی که بیشترین افت تحصیلی را دارند راههای پیشرفت تحصیلی را ارائه می کند تا دانش آموزان در ادامه سال تحصیلی بتوانند عقب ماندگی ها و افت تحصیلی خود را جبران کنند.

عرفی با بیان اینکه نتایج این آزمون هیچ تاثیری در نمرات نهایی دانش آموزان ندارد گفت: همچنین معاونان آموزش متوسطه و مدیران کل در استانها باید دروسی که دانش آموزان در آن بیشترین افت تحصیلی را دارند شناسایی و راههای برطرف کردن آن را ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین افت تحصیلی در دوره متوسطه مربوط به پایه اول است، افزود: این روش از کاهش افت تحصیلی برای اولین بار در سال تحصیلی جاری اجرا می شود که قطعا تاثیر بالایی در نظام آموزشی دارد.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی نیز پس از پایان برگزاری امتحانات ترم اول دانش آموزان خبر داد.