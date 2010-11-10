نسبت امرالهی و عمل اخلاقی از موضوعات مهم فلسفی است

امیرحسین خداپرست درگفتگو با مهر درباره موضوع مقالهاش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگارمهر گفت: مقاله من عنوانش "امر الهی و عمل اخلاقی" است.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درادامه افزود: موضوع مقاله من بررسی نسبت امر الهی و عمل اخلاقی است. این موضوعس کهن است و هم در بحثهای فلسفه غرب و هم در بحثهای فلسفه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. این بحث از سابقه طولانی برخورداراست و دیدگاههای متنوع و جدیدی دربارهاش مطرح هستند.
این کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تهران که مقالهاش برای همایش روز جهانی فلسفه پذیرفته شده است هدف مقالهاش را ارائه یک نظر موجه و منتظم برای فهم نسبت امر الهی و عمل اخلاقی توصیف کرد.
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