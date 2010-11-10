نسبت امرالهی و عمل اخلاقی از موضوعات مهم فلسفی است

امیرحسین خداپرست درگفتگو با مهر درباره موضوع مقاله‎اش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگارمهر گفت: مقاله من عنوانش "امر الهی و عمل اخلاقی" است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درادامه افزود: موضوع مقاله من بررسی نسبت امر الهی و عمل اخلاقی است. این موضوعس کهن است و هم در بحثهای فلسفه غرب و هم در بحثهای فلسفه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. این بحث از سابقه طولانی برخورداراست و دیدگاههای متنوع و جدیدی درباره‏اش مطرح هستند.

این کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تهران که مقاله‏اش برای همایش روز جهانی فلسفه پذیرفته شده است هدف مقاله‏اش را ارائه یک نظر موجه و منتظم برای فهم نسبت امر الهی و عمل اخلاقی توصیف کرد.