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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

همایش روز جهانی فلسفه- 123/

نسبت امرالهی و عمل اخلاقی از موضوعات مهم فلسفی است

نسبت امرالهی و عمل اخلاقی از موضوعات مهم فلسفی است

کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تهران درمورد موضوع مقاله‏اش برای همایش فلسفه گفت: هدف مقاله‏ام ارائه یک نظر موجه و منتظم برای فهم نسبت امر الهی و عمل اخلاقی است.

امیرحسین خداپرست درگفتگو با مهر درباره موضوع مقاله‎اش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگارمهر گفت: مقاله من عنوانش  "امر الهی و عمل اخلاقی" است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درادامه افزود: موضوع مقاله من بررسی نسبت امر الهی و عمل اخلاقی است. این موضوعس کهن است و هم در بحثهای فلسفه غرب و هم در بحثهای فلسفه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. این بحث از سابقه طولانی برخورداراست و دیدگاههای متنوع و جدیدی درباره‏اش مطرح هستند.

این کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تهران که مقاله‏اش برای همایش روز جهانی فلسفه پذیرفته شده است هدف مقاله‏اش را ارائه یک نظر موجه و منتظم برای فهم نسبت امر الهی و عمل اخلاقی توصیف کرد. 

کد مطلب 1177964

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