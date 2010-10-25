به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در این پیام آورده است: چهارمین جشنواره گام اول از سلسله جشنواره‌های حمایت از نوقلمان و جوانان حوزه فرهنگ و ادبیات کشور در شرایطی در استان کرمان برگزار می‌شود که دانش حاصل از برگزاری سه جشنواره گذشته، راهنمای تلاش مسئولان قرار گرفته است.

وی افزود: امید است که بر مبنای دانش و تجارب حاصل از این جشنواره و سایر جشنواره‌های پیش‌رو چراغی دیگر بر فراز راهی که به اهداف اصلی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیش‌بینی کرده‌ایم بیافروزیم.

حسینی در این پیام از خیزش دوباره نگاه دینی و اسلامی در برنامه‌ها و حمایتهای معاونت و تقویت جشنواره‌های انقلابی و ناشران متعهد حوزه دین در سال "همت مضاعف و کار مضاعف" به‌عنوان خبری مسرت بخش برای همه اهالی حوزه فرهنگ و ادب کشور یاد کرد.

همچنین در این متن آمده است :روند اخیر عملکرد و حرکت معاونت امور فرهنگی در راستای اقتدا به رهنمودهای مقام معظم رهبری تنظیم شده است اینک باید این دستاوردها و برنامه‌ها ثبت و ضبط و تکمیل شود تا با توسعه این رویکرد بتوانیم به الزامات سند چشم‌انداز 20 ساله کشور نزدیک شویم و به آن جامعه عمل بپوشانیم.

معاون امور فرهنگی ارشاد در این پیام برگزاری چهارمین دوره جشنواره گام اول در استان کرمان را با هدف ایجاد انگیزه در میان نوقلمان فرصتی مغتنم دانست که باید از آن در جهت ترغیب و تشویق شاعران و نویسندگان نوقلم و همچنین تحکیم پیوند جوانان و بزرگان و پیشکسوتان اهل ادب و فرهنگ استفاده شود.