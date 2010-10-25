مصرف داروهای هورمونی در جوانان باعث بروز عوارض عقیمی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت از مسمومیت با مواد مخدر به عنوان یکی از علل مهم مرگ ناشی از مسمومیتهای شیمیایی در بسیاری از کشورها نام برد.

در گزارش این مرکز به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیتها اعلام کرد: با اشاره به اینکه اعتیاد، سوء مصرف مواد و قرصهای اکستازی باعث بیشترین مسمومیتها می‌شود، مصرف همزمان مواد مخدر با برخی از داروهای خواب‌آور و آرام بخش می‌تواند سبب بروز مسمومیتهای شدید و حتی مرگ در فرد مصرف‌کننده شود.

سکته‌ های قلبی و مغزی، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب سلولهای مغزی و عضلانی از عوارض مسمومیت با قرص اکستازی است.

بنابراین گزارش، فرآورده‌های تقلبی، تمجیزک و نورجیزک، نه تنها سبب ترک اعتیاد نمی‌شوند بلکه در اغلب آنها مواد سمی و کشنده وجود دارد.

همچنین فرآورده‌های مخدر و اعتیادزای "پان" برخلاف ادعای طرح شده مبنی بر خوشبوکنندگی دهان و یا ترک سیگار، سبب بروز اعتیاد و در پی آن مسمومیت می‌شود.

مرکز اطلاع ‌رسانی داروها و سموم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت به جوانان توصیه کرد: جهت بدن‌سازی و رقابتهای ورزشی از مصرف نابجای استروییدهای آنابولیک خودداری کنند زیرا مصرف خودسرانه آن عوارض قلبی و عروقی مانند ازدیاد فشارخون و نارسایی قلبی را به همراه دارد.

این گزارش حاکی است مصرف انواع داروهای هورمونی با هدف بدنسازی در جوانان می‌تواند سبب بروز عوارض وخیمی مانند عقیمی، نارسایی قلبی و کبدی، کوتاهی قد در مردان و پرمویی و خشونت صدا در خانمها شود.

این مرکز به جوانان هشدار می‌دهد که امتحان کردن مصرف مواد در جمع دوستان و از روی کنجکاوی، آغاز حرکت در مسیر بی‌بازگشت اعتیاد است. همچنین مشکلات خانوادگی، طلاق، بیکاری، فقر و بحرانهای روحی از عوامل مستعدکننده فرد به سوء مصرف مواد است و خانواده‌ها نقش بسزایی در جلوگیری از اعتیاد جوانان دارند.