به گزارش خبرگزاری مهر از شهرستان الیگودرز، مصطفی محمدی در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: این کنگره شعر سراسری با عنوان حنجره‌های سرخ دی‌ماه سال‌جاری در شهرستان الیگودرز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این پنجمین سال پیاپی است که این کنگره شعر همزمان با ماه محرم‌ در الیگودرز برگزار می‌شود، افزود: موضوعات این کنگره شعر امام حسین(ع) و 72 شهید کربلاست که در قالبهای شعر سپید و کلاسیک برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز یادآور شد: شاعران علاقمند به شرکت در این کنگره شعر می‌توانند آثار خود در موضوعات یاد شده تا 12 آذرماه سال ‌جاری به دبیرخانه کنگره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز ارسال کنند.