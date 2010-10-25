  1. استانها
  2. لرستان
۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

کنگره سراسری "حنجره‌های سرخ" در الیگودرز برگزار می‌شود

کنگره سراسری "حنجره‌های سرخ" در الیگودرز برگزار می‌شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز از برگزاری پنجمین کنگره سراسری شعر عاشورایی با عنوان "حنجره‌های سرخ" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرستان الیگودرز، مصطفی محمدی در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: این کنگره شعر سراسری با عنوان حنجره‌های سرخ دی‌ماه سال‌جاری در شهرستان الیگودرز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این پنجمین سال پیاپی است که این کنگره شعر همزمان با ماه محرم‌ در الیگودرز برگزار می‌شود، افزود: موضوعات این کنگره شعر امام حسین(ع) و 72 شهید کربلاست که در قالبهای شعر سپید و کلاسیک برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز یادآور شد: شاعران علاقمند به شرکت در این کنگره شعر می‌توانند آثار خود در موضوعات یاد شده تا 12 آذرماه سال ‌جاری به دبیرخانه کنگره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز ارسال کنند.

کد مطلب 1177984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها