محمد احراری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: آنچه در بهشت رضا(ع) اتفاق افتاده خواسته هیچکدام از ما خانواده شهدا نیست.

وی از منظر کسی که دلبستگی به آنجا دارد در رابطه با تخریب مزار شهدا بهشت رضا(ع) و یکسان سازی این مکان گفت: شاید آنهایی هم که اینکار را انجام دادند واقعا نیت خیر داشته و بیش از این بضاعت نداشتند اما به نظر من در حال حاضر روح معنوی بصری که در قبل بر مزار شهدا حاکم بود الان حاکم نیست و باید فکری کرد.

احراری با اشاره به برگزاری نشست‎هایی که از سوی دفتر مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور برخی مسئولان، خانواده شهدا و فعالان فرهنگی دفاع مقدس برگزار می شود، عنوان کرد: طبیعی است همه ما و مسئولین چون آقای عابدین مقدم رئیس بنیاد شهید استان که در این نشست‎ها و جلسات می آییم به دنبال گمشده مان می گردیم و می خواهیم پیدا آن را پیدا کنیم و از چه راهی طی طریق کنیم تا بهترین باشد یعنی هم آن آثار و موزه انفرادی هر خانواده شهید را آنجا داشته باشیم هم تصویر شهید را و هم هر کسی وارد می شود آنجا علاوه بر آثار وضعی و معنوی پیکر مطهر شهدا خودش را در فضای معنوی خاص

ببیند.

کار معماری در حوزه اسلامی کار بسیار سختی است

وی با بیان اینکه کار فرهنگی سخت است و نباید از حق بگذریم حتی کار معماری در حوزه اسلامی کار بسیار سختی است، گفت: همه کسانی که در این حوزه دغدغه دارد می خواهند کاربه گونه ای انجام شود که وقتی می آیند آنجا بهره و لحظه معنوی ببرند وارتباط برقرار کرده و با تک تک شهدا زندگی کنند.

احراری ادامه داد: هم اندیشی‎ها می‎تواند ما را به یک جایی برساند زیرا اعتقاد دارم هر جا آحاد مردم حضور داشته باشند و هر جایی که پای جوانانمان و فعالان ما درآن حوزه باز بشود توفیقات بسیار بالایی می تواند حاصل شود و این نشست‎ها با حضور تمام اینها اتفاق میمون و مبارکی است که امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد گمشده مان را پیدا کنیم.

احراری ادامه داد: ما نیز برای شهدا که بهترین های ما هستند باید بهترین کار را انجام دهیم و خانواده معظم شهدا، فعالان جبهه و جنگ، جوانان اصحاب فرهنگ و هنر همه و همه باید بیایند با دغدغه بسیار بالا با وسواس و حساسیت بسیار بالا تا به سر منزل مقصود برسیم تا اینکه همه ما بتوانیم حظ و بهره معنوی و کافی را ببریم.