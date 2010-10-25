90 هزار کودک تحت پوشش طرح غربالگری تنبلی چشم قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، قاسم عبدالله زاده ظهر دوشنبه در آئین آغاز اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم در آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه این طرح در دو هزار و 500 پایگاه دائمی و سیار اجرا می شود، افزود: پیش بینی می شود امسال 85 تا 90 هزار کودک در اجرای این غربالگری شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا 15 آذر ماه در سطح آذربایجان غربی اجرا می شود، بیان داشت: سال گذشته 80 هزار کودک تحت پوشش این طرح قرار گرفتند، که 676 کودک مبتلا به بیماری آمبلیوپی شناسایی و به مراکز درمانی معرفی شدند.

مدیر کل سازمان بهزیستی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: تنبلی چشم با آمبلیوپی نوعی اختلال بینایی بوده که در سنین زیر شش سال رخ داده و در صورتی که به موقع تشخیص داده و درمان نشود فرد را کم بینا یا نابینا می کند.

آذربایجان غربی با بیش از دو میلیون و 870 هزار نفر جمعیت بر اساس سرشماری سال 85 در شمال غربی ایران قرار گرفته و با چهار کشور ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک دارد.