به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه جلوه‌های همت و تلاش، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته در سفر اخیر رهبر معظم انقلاب به قم خاطرنشان کرد: 39 پروژه آموزش و پرورش در این سفر پذیرفته شد که اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان برای احداث طرح‌هایی از قبیل سالن ورزشی، سالن‌های چند منظوره و نمازخانه، دو استخر سرپوشیده اختصاص یافت.



وی همچنین با تأکید بر برکات سفر رهبر انقلاب به قم در سال‌های گذشته ابراز داشت: در دو سفر گذشته به برکت سفر ایشان بیش از 400 مدرسه در قم احداث شد و این زمانی بود که مدارس در قم سه شیفته بود که بسیار موثر واقع شد که بیش از 50 هزار متر مربع زیربنای این مدارس بود.



رئیس سازمان آموزش و پرورش قم تأکید کرد: به برکت سفر مقام معظم رهبری به قم در سال‌های گذشته، تراکم کلاس‌ها در برخی از مناطق محروم کاهش پیدا کرد.



امین جعفری در خصوص فعالیت‌های آموزش و پرورش قم در جریان سفر رهبر انقلاب به قم بیان داشت: کتابچه‌ای با عنوان "پرتوی از خورشید" و "همت و تلاش" منتشر شد همچنین مسابقه ادبی و خاطره، عکس و فیلم از مراسم استقبال نیز برگزار شد که این طرح‌ها با همکاری حوزه هنری و صدا و سیما به صورت مشترک انجام می‌شود.



وی افزود: بیعت نامه‌ای نیز به مدارس فرستاده شد که در صبحگاه مدارس، دانش آموزان قرائت کرده و با مقام عظمای ولایت بیعت مجددی داشته باشند.



رئیس سازمان آموزش و پرورش قم ادامه داد: هر روز نوشته‌ای با هدف شناخت و معرفت بیشتر دانش آموزان نسبت به ولایت در بین دانش آموزان قمی توزیع می‌شود.



امین جعفری در پایان از اعزام سفیران هدایت به مدارس خبر داد و تصریح کرد: 80 تن از سفیران هدایت به مدارس اعزام شدند تا دانش آموزان با جایگاه ولایت آشنا شوند با سازمان تبلیغات نیز برنامه‌ای داشتیم تحت عنوان گفتگو و پرسش و پاسخ که دانش آموزان شبهات و پرسش‌های خود را مطرح کنند.