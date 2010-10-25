مشکل بدهیهای بانکی پرورش دهندگان میگو بوشهر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، صادق خلیلیان ظهر دوشنبه در جریان بازدید از سایت پرورش میگوی شهر دلوار افزود: مشکل پرورش دهنگان میگوی استان بوشهر باید به صورت صحیح و برنامه ریزی شده رفع شود که در همین راستا سعی خواهد شد با بازاریابی برای محصول میگوی پرورشی مشکل بدهیهای معوقه پرورش دهندگان را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه در کنار بازاریابی برای پرورش دهندگان میگو به دنبال عملیاتی کردن مصوبه دولت در استمهال بدهی پرورش دهندگان نیز خواهیم بود، گفت: امید می رود با عملیاتی کردن این مصوبه و استمهال بدهیهای پرورش دهندگان تمام حوضچه های پرورش میگو به چرخه تولید برگردند .

وزیرکشاورزی با بیان اینکه به دنبال ایجاد زیرساختهای در مزارع پرورش میگو هستیم، گفت: در این راستا ایجاد زیرساخت مهمی همچون برق باید مورد توجه قرار گیرد که با تصمیم گرفته شده این امر از طریق صندوق توسعه سرمایه گذاری استان محقق خواهد شد .

خلیلیان با اشاره به اینکه استان بوشهر در زمینه پرورش میگو رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، اظهار داشت: امیداوریم با راهکارهای درنظر گرفته شده بتوانیم مجدد صاحبان حوضچه هایی که از تولید خارج شده اند را در چرخه تولید قرار دهیم.

وی یادآور شد: هم اکنون از حدود شش هزار تن تولید میگو در کشور حدود سه هزار و 600 تن مربوط به استان بوشهر است که نشان دهنده نقش این استان در تولید میگوی کشور دارد.