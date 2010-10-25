نوار مرزی استان اردبیل با جمهوری آذربایجان مسدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امیرسرتیپ یعقوب رضازاده پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از هنگ مرزی شهرستانهای پارس‌آباد و گرمی اظهار داشت: به منظور انسداد کامل مرز و تجهیز پاسگاههای مرزی در استان اردبیل اعتبار ویژه‌ای اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات انسداد مرزی در شهرستان بیله‌سوار در حال اجراست، اضافه کرد: تا پایان سال آینده نواحی کوهستانی و کور نوار مرزی گرمی نیز به طور کامل مسدود خواهد شد.

معاون عملیات مرزبانی ناجا با اشاره به آمادگی رزمی، روحی و توان بالای پاسگاههای مرزی استان افزود: استان اردبیل 380 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان دارد، اما با وجود آن، این استان جزو استانهای امن در بخشهای مرزی کشور است.

وی همچنین با تشریح برنامه های مرزبانی ناجا در سال جاری ابراز داشت: تامین مسکن مناسب و ارتقا سطح رفاه و معیشت مرزبانان کشور جزو برنامه‌های اولویت دار معاونت مرزبانی ناجا است.

رضازاده در پایان بازدید از پاسگاههای مرزی مناطق مختلف کشور را در راستای بررسی و شناسایی نواقص احتمالی و برطرف کردن آنها عنوان کرد.