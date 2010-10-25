زمینه توسعه فعالیت کشاورزی در بوشهر مهیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندر دیر، صادق خلیلیان بعد ازظهر دوشنبه در جشن اختتامیه آبیاری تحت فشار بخش بردخون شهرستان دیر افزود: استان بوشهر به رغم داشتن آب و هوایی بسیار گرم اما از قابلیتهای کشاورزی بالایی برخوردار است که با سرمایه گذاری می توان زمینه رشد آنها را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه کشور در مسیر توسعه کشاورزی قرار گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون در کشور پروژه های بزرگ و کوچک اجرایی شده که موجب خودکفایی کشور در بسیار از محصولات شده است که خودکفایی در گندم از بارزترین انها به شمار می رود.

نماینده کنگان، دیر و جم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: خشکسالی، برقی کردن چاههای کشاورزی، ثبت اراضی کشاورزان، آبخیزداری، تلخ و شور شدن آبهای کشاورزی، وضعیت نامطلوب شیلات و صیادان در استان بوشهر و کمبود ذخایر آبزیان از مهمترین مشکلات شهرستانهای جنوب استان بوشهر به شمار می رود.

عسکر جلالیان افزود: توسعه بخش کشاورزی علاوه بر تامین نیازهای استان و کشور موجب ایجاد اشتغال پایدار نیز خواهد شد.