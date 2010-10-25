به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خجسته ‌مهر در یک گردهمایی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 52 درصد از حجم خصوصی سازی دولت توسط وزارت نفت انجام شده است، گفت: در بخش عمده ای از واگذاریها تنها مالکیت بنگاهها واگذار می شود و این در حالی است که مدیریت این واحدها به طور کامل منتقل نشده است.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با تاکید بر اینکه این شکل خصوصی سازی منجر به کمرنگ شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد خواهد شد، تصریح کرد: با احراز اهلیت و صلاحیت خریداران بنگاههای دولتی می‌توان با اطمینان مدیریت این بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کرد که این نوع واگذاری منجر به رونق اقتصادی و زمینه‌ ساز ایجاد فضای رقابتی در واگذاری‌هامی شود.

دبیر ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت در تشریح سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در صنعت نفت مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: برای تحقق اهداف برنامه پنجم در صنایع نفت و گاز به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

این مسئول نفتی با اشاره به نرخ بالای بازگشت سرمایه در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، خواستار ورود بخش خصوصی برای مشارکت همه جانبه در اجرای طرحهای نفتی شد و تبیین کرد: هم اکنون بسته سرمایه‌گذاری طرحها و پروژه‌های بالادستی، میان دستی و پایین‌دستی صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده است.

خجسته مهر با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق بخش خصوصی از زنجیره ارزش طرحهای صنعت نفت، یادآور شد: با تقویت بخش خصوصی، افزایش توان فنی، تکنولوژیکی و مالی آن می‌توان کشور را در برابر تهدیدات و تحریمهای دشمنان این مرز و بوم بیمه کرد.

رئیس ستاد مرکزی اجرای سیاستهای اصل 44 وزارت نفت افزود: تنها بخش خصوصی توانمند و ارتقا یافته می‌تواند مدیریت و تعهدات بنگاههای قابل واگذاری را تحویل بگیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی فراوانی برای توانمندسازی بخش خصوصی وجود دارد، تاکید کرد: در مجموع توسعه همکاری‌ بین مراکز دانشگاهی و پژوهشی با صنعت نفت منجر به ارتقا ظرفیت فنی و تکنولوژیکی بخش خصوصی خواهد شد.