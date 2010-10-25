دانشگاه تبریز 33 طرح پژوهشی را اجرا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی رستمی در تشریح این طرح ها گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 46 میلیون ریال در زمینه های مختلف علمی و از نوع کاربردی، توسعه ای، بنیادی، بنیادی - کاربردی، توسعه ای - بنیادی به اجرا در آمده اند.

وی افزود: بیشترین طرح های خاتمه یافته در این مدت به دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و کشاورزی هر کدام با شش طرح پژوهشی و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی با پنج طرح تعلق داشته است.

رستمی خاطر نشان کرد: شورای پژوهشی دانشگاه تبریز در این مدت همچنین با اجرای 34 طرح پژوهشی جدید از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی، شیمی، مهندسی برق و کامپیوتر، دامپزشکی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم ریاضی، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، فنی و مهندسی مکانیک، ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و مرکز تحقیقات علوم پایه موافقت کرده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز برای اجرای این طرح های پژوهشی بالغ بر یک میلیارد و 192 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده است، افزود: بیشترین طرح های مصوب در این مدت به اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با هفت طرح و دانشکده های کشاورزی و ریاضی هرکدام با شش طرح اختصاص داشته است.

رستمی همچنین تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تبریز طی شهریورماه را 9 طرح عنوان کرد و گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 341 میلیون ریال از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی اجتماعی، ریاضی، فنی مهندسی مکانیک، کشاورزی، دامپزشکی و مرکز تحقیقات علوم پایه به اجرا در خواهند آمد.