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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

در نیمه نخست سال جاری:

دانشگاه تبریز 33 طرح پژوهشی را اجرا کرد

دانشگاه تبریز 33 طرح پژوهشی را اجرا کرد

تبریز - خبر گزاری مهر: معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز از اجرای 33 طرح پژوهشی در نیمه نخست سال جاری از سوی اعضای هیئت علمی این دانشگاه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی رستمی در تشریح این طرح ها گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 46 میلیون ریال در زمینه های مختلف علمی و از نوع کاربردی، توسعه ای، بنیادی، بنیادی - کاربردی، توسعه ای - بنیادی به اجرا در آمده اند.

وی افزود: بیشترین طرح های خاتمه یافته در این مدت به دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و کشاورزی هر کدام با شش طرح پژوهشی و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی با پنج طرح تعلق داشته است.

رستمی خاطر نشان کرد: شورای پژوهشی دانشگاه تبریز در این مدت همچنین با اجرای 34 طرح پژوهشی جدید از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی، شیمی، مهندسی برق و کامپیوتر، دامپزشکی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم ریاضی، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، فنی و مهندسی مکانیک، ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و مرکز تحقیقات علوم پایه موافقت کرده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز برای اجرای این طرح های پژوهشی بالغ بر یک میلیارد و 192 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده است، افزود: بیشترین طرح های مصوب در این مدت به اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با هفت طرح و دانشکده های کشاورزی و ریاضی هرکدام با شش طرح اختصاص داشته است.

رستمی همچنین تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تبریز طی شهریورماه را 9 طرح عنوان کرد و گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 341 میلیون ریال از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی اجتماعی، ریاضی، فنی مهندسی مکانیک، کشاورزی، دامپزشکی و مرکز تحقیقات علوم پایه به اجرا در خواهند آمد.

به گفته وی شهریورسال جاری نیز اعضای هیئت علمی دانشکده های ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دامپزشکی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم طبیعی، علوم ریاضی، کشاورزی و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی موفق به اتمام 13 فقره طرح پژوهشی با اعتباری بالغ بر 458 میلیون ریال شدند.　

کد مطلب 1178025

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