به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالقاسم جزایری افزود: احتمال تولد نوزاد کم وزن (کمتر از 2500 گرم) در این دختران بر اثر سوءتغذیه افزایش می‌یابد و خطر مرگ و میر نیز در کودکان کم‌وزن بیشتر است.

وی افزود: علاوه براین عادات تغذیه‌ ای در دوران نوجوانی و جوانی در دختران شکل می‌گیرد و در صورتی که این افراد تغذیه نامناسبی داشته باشند امکان بروز برخی از بیماریها مانند پوکی استخوان، چاقی، سرطان و کم‌خونی در سنین بالاتر افزایش می‌یابد.

استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص درمان این مشکلات در سنین بالا در زنان گفت: کوتاه قدی حاصل از سوء‌تغذیه در دوران کودکی و نوجوانی در سنین بالاتر قابل جبران نیست.

وی افزود: چاقی و کم‌خونی را نیز به سختی در سنین بالاتر می‌توان کنترل کرد و در مورد پوکی استخوان ناشی از سوء‌تغذیه در کودکی نیز باید گفت تغذیه مطلوب در بزرگسالی فقط سن بروز این پوکی استخوان را در بزرگسالی به تأخیر می‌اندازد.