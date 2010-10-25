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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

سوء‌تغذیه دختران منجر به بروز مشکلات بارداری می‌ شود

سوء‌تغذیه دختران منجر به بروز مشکلات بارداری می‌ شود

رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: دخترانی که به دلیل سوء‌تغذیه دچار کم وزنی و کوتاه‌قدی می‌شوند دارای لگن کوچکتری بوده و در دوران بارداری جنین آنها رشد مناسبی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالقاسم جزایری افزود: احتمال تولد نوزاد کم وزن (کمتر از 2500 گرم) در این دختران بر اثر سوءتغذیه افزایش می‌یابد و خطر مرگ و میر نیز در کودکان کم‌وزن بیشتر است.

وی افزود: علاوه براین عادات تغذیه‌ ای در دوران نوجوانی و جوانی در دختران شکل می‌گیرد و در صورتی که این افراد تغذیه نامناسبی داشته باشند امکان بروز برخی از بیماریها مانند پوکی استخوان، چاقی، سرطان و کم‌خونی در سنین بالاتر افزایش می‌یابد.
 
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص درمان این مشکلات در سنین بالا در زنان گفت: کوتاه قدی حاصل از سوء‌تغذیه در دوران کودکی و نوجوانی در سنین بالاتر قابل جبران نیست.
 
وی افزود: چاقی و کم‌خونی را نیز به سختی در سنین بالاتر می‌توان کنترل کرد و در مورد پوکی استخوان ناشی از سوء‌تغذیه در کودکی نیز باید گفت تغذیه مطلوب در بزرگسالی فقط سن بروز این پوکی استخوان را در بزرگسالی به تأخیر می‌اندازد.
کد مطلب 1178039

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