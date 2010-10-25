حوضچه های رسوبگیر در شرق تهران لایروبی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار با اشاره به اجرای پروژه آبهای سطحی در شرق تهران گفت: در حال حاضر با همکاری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و همچنین مطالعات سازمان مشاور، عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در این منطقه آغاز شده است.

وی با تاکید بر هدایت آبهای سطحی در منطقه 8 به زیر زمین افزود: اجرای این پروژه در اکثر محورها عملیاتی شده و در مرحله بهره برداری قرار دارد.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 از اجرای برنامه فوریتی لایروبی حوضچه های رسوبگیر در سطح منطقه خبر داد و گفت: این برنامه از 15 مهر آغاز شده و تا پایان فصل بارندگی اجرا می شود.

وی افزود: همچنین منطقه 8 به عنوان پایلوت اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی در خیابانهای درجه 2 و 3 انتخاب شده است.

افشار همچنین از ایجاد باغ راه در خیابان 46 متری به منظور گذران اوقات فراغت شهروندان خبر داد و گفت: این باغ راه با هدف ایجاد تفرجگاه در این خیابان و با اعتباری معادل 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.