  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

حوضچه های رسوبگیر در شرق تهران لایروبی می شود

حوضچه های رسوبگیر در شرق تهران لایروبی می شود

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 با اشاره به آغاز فصل بارندگی از اجرای برنامه فوریتی لایروبی حوضچه های رسوبگیر در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار با اشاره به اجرای پروژه آبهای سطحی در شرق تهران گفت: در حال حاضر با همکاری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و همچنین مطالعات سازمان مشاور، عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در این منطقه آغاز شده است.

وی با تاکید بر هدایت آبهای سطحی در منطقه 8 به زیر زمین افزود: اجرای این پروژه در اکثر محورها عملیاتی شده و در مرحله بهره برداری قرار دارد.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 از اجرای برنامه فوریتی لایروبی حوضچه های رسوبگیر در سطح منطقه خبر داد و گفت: این برنامه از 15 مهر آغاز شده و تا پایان فصل بارندگی اجرا می شود.

وی افزود: همچنین منطقه 8 به عنوان پایلوت اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی در خیابانهای درجه 2 و 3 انتخاب شده است.

افشار همچنین از ایجاد باغ راه در خیابان 46 متری به منظور گذران اوقات فراغت شهروندان خبر داد و گفت: این باغ راه با هدف ایجاد تفرجگاه در این خیابان و با اعتباری معادل 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1178050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها