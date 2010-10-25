دستیاری تخصصی بیماری های عفونی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری زنجانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی روز دوشنبه اساتید عضو بورد بیماری های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جهت بازدید و بررسی کارشناسی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) حاضر شدند و ضمن برگزاری جلسه با پزشکان و مسئولان بیمارستان از نزدیک از بخشهای عفونی بیمارستان بازدید کردند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون زیر ساختهای دکتری تخصصی بیماری های عفونی در استان زنجان آماده است ادامه داد: اساتید عضو بورد بیماری های عفونی وزارت بهداشت همچنین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد.

سروری زنجانی افزود: در دو سال اخیر ظرفیت رشته های دکتری تخصصی 15 درصد ارتقاء یافته است که در صورت راه اندازی دکتری تخصصی بیماری های عفونی به رتبه 200 درصد خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علو پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان افزود: به زودی دستیاری تخصصی بیماری های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان راه اندازی می شود.