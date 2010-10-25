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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

برگزاری اولین همایش معماری و شهر سازی اسلامی در تبریز

برگزاری اولین همایش معماری و شهر سازی اسلامی در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: نخستین همایش معماری و شهرسازی اسلامی اسفند ماه جاری در دانشگاه هنر تبریز برگزار می شود.

محمد باقری، دبیر علمی همایش معماری و شهرسازی اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، افزود: این همایش در روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه با هدف باز شناسی و فهم معماری و شهر سازی اسلامی، نظریه پردازی و تبیین مفاهیم معماری و شهر سازی اسلامی و توسعه و تعمیق پژوهش های کاربردی برگزار می شود.

وی برگزاری این همایش را در راستای گسترش هنر و معماری اسلامی دانسته و افزود: محور ها و موضوعات مطروحه در این همایش در خصوص ماهیت و هویت معماری و شهر سازی اسلامی، اندیشه ها و نظریه ها در حوزه شهر و معماری ایرانی – اسلامی و مکاتب شهر سازی و معماری در تمدن ایرانی – اسلامی است.

باقری این همایش را فرصتی برای کشف استعدادها و افکار نو خواند و اظهار داشت: مهلت ارسال خلاصه مقالات به دبیر خانه همایش 22 آبان و از طریق سایت همایش است.

وی ادامه داد: علاقمندان برای آگاهی بیشتر می توانند با تلفن 5419970 – 0411 تماس یا به سایت www.tabriziau.ac.ir قسمت پایگاه همایش ها مراجعه کنند.

کد مطلب 1178073

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