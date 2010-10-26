واتیکان توجیه صهیونیستی برای ادامه اشغالگری را محکوم کرد؛ گزارش خبری ادیان جهان

واتیکان توجیه برای ادامه اشغالگریهای صهیونیستی را محکوم کرد

مجمع عمومی واتیکان که با محور خاورمیانه برگزار شده بود روز شنبه اول آبان ماه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی نمی‌تواند از مفهوم سرزمین موعود یا مردم برگزیده برای توجیه اسکان در شهر قدس استفاده کرده یا ادعای ارضی داشته باشد.

مجمع عمومی اسقفهای خاورمیانه در پیام خاتمه این جلسه دو هفته‌ای ابراز امیدواری کرد که صلح در این سرزمین حاکم شود و شرایطی فراهم آید تا مسیحیان از این منطقه خارج نشوند.

در این پیام آمده است: ما شرایط شهر مقدس قدس را بررسی کردیم و نسبت به اقدامات یک جانبه‌ای که ساختار آن را تهدید کرده و خطری برای تغییر تعادل جمعیتی آن محسوب می‌شود نگران هستیم.

در بخشی از این سند آمده است که متوسل شدن به مواضع انجیلی و الهیاتی که از کلام خدا برای توجیه نادرست بی‌عدالتی استفاده می‌شود غیرقابل قبول است.

در پیام پایانی این نشست واتیکان تأکید مکرر خود را درباره جایگاه ویژه شهر قدس برای پیروان سه دین ابراهیمی مورد توجه قرار داده است و یادآور شده است که فلسطینی‌ها از تبعات اشغال در رنج هستند آنها از آزادی حرکت، وجود دیوار حائل و ایستگاه‌های بازرسی نظامی، زندانی های سیاسی ، تخریب خانه‌ها ، آشفتگی زندگی اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت رنج می‌برند.

پاپ از قانون تجرد کشیشهای کاتولیک حمایت کرد

به دنبال انتقادهایی که عامل رسوایی‌های اخیر کلیسای کاتولیک را تجرد کشیشها دانسته، رهبرکاتولیکها از مسئله تجرد کشیشها در کلیسای کاتولیک دفاع کرد.

به دنبال رسوایی‌های کشیشهای کاتولیک در رابطه با سوء‌استفاده‌های جنسی از کودکان طی چند وقت اخیر که خبر آن در رسانه‌های مختلف مناقشات بسیاری را رقم زد بسیاری از منتقدان کلیسا تجرد و عزوبت کشیشان را عامل این رسوایی‌ها دانستند، اما واتیکان تأکید دارد که تجرد روحانیون عامل این رسوایی‌ها نبوده است.

مسئله تجرد کشیشها از بعد نظری تمایل کلیسا برای تقلید از زندگی مسیح است اما از نظر عملی علل این امر از سوی سنت پل در نامه به قرتانیان تصریح شده است. تجرد کشیشها در کلیسای کاتولیک روم دکترین محسوب نمی‌شود بلکه بخشی از مقررات کلیسا است که براساس زندگی مسیحی تعیین شده است. این درحالی است که سنت پیتر به‌عنوان نخستین پاپ و چندین پاپ و اسقف پس از وی در 270 سال اول کلیسا مردان متأهلی بودند که در کلیسا نیز خدمت می‌کردند و اغلب صاحب فرزند هم بودند.

از آنجایی که مسئله تجرد روحانیون در کلیسا قانون است و نه دکترین می‌توان استثناهایی نیز برای آن قائل شد. در اصل این قانون در هر زمانی می‌تواند از سوی پاپ تغیر کند. این درحالی است که هم پاپ کنونی، بندیکت شانزدهم و هم سلف وی ژان پل دوم به‌وضوع از عدم تغییر در این قانون صحبت کرده‌اند.

پاپ بندیکت شانزدهم گفت: درحالی که کشیشهای عامل سوء استفاده از کودکان صدمات شرم‌آوری به کلیسا وارد کرده‌اند اما نتوانستند رسالت سایرین را بی‌اعتبار کنند.

واتیکان این هفته نامه‌ای از پاپ به دانشجویان مدارس علوم دینی منتشر کرد که طی آن وی شرم و تأسف خود را از رسوایی‌های جنسی کشیشها ابراز کرده بود .

اخیراً دو اسقف از کلیسای کاتولیک در بلژیک که از رسوایی‌های اخیر صدماتی دیده است آشکارا از ضرورت تجرد روحانیان انتقاد کرده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه عدم اهانت به ادیان را به رأی می‌گذارد

مجمع عمومی سازمان ملل برای ششمین سال متوالی در ماه سپتامبر قطعنامه ارائه شده از سوی سازمان کنفرانس اسلامی را که از دولتها می‌خواهد علیه بی‌حرمتی دینی اقدامات قانونی انجام دهند به رأی می‌گذارد.

از سال 1999 تاکنون قطعنامه‌های مشابهی هرساله از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب می‌شوند. اگرچه طی سالهای اخیر میزان حمایت اعضا از این قطعنامه‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان مستقر در ژنو کاهش یافته است.

در ماه دسامبر گذشته مجمع عمومی سازمان ملل با 80 رأی موافق درمقابل 61 رأی مخالف و غیبت 42 کشور عضو آن را تصویب کرد. این فاصله 19 رأی کمترین فاصله‌ای است که بین موافقان و مخالفان این قطعنامه وجود داشته است. طی پنج سال گذشته تنها هفت کشور موضع خود را به مخالفت با این قطعنامه تغییر داده‌اند.

سازمان کنفرانس اسلامی امیدوار است که این قطعنامه بتواند بسیاری از رخدادهایی را چون تهدید به سوزاندن قرآن و مخالفت با ساخت مسجد بزرگ نیویورک، منع مناره در سوئیس کاهش داده و یا از بین ببرد.

درحالی که این قطعنامه‌ها لازم‌الاجرا نیستند، اما می‌توانند راه را برای تغییر کنوانسیون بین‌المللی دررابطه با از بین بردن تمام انواع تبعیض نژادی که از نظر حقوقی لازم‌الاجرا هستند، باز کند.

برخی از گزارشها علیه قطعنامه قانونی کردن مقابله با اهانت به ادیان از کشورها و گروههایی سخن گفته‌اند که سال گذشته با این قطعنامه موافقت کرده و امسال علیه آن رأی می‌دهند. همچنین بسیاری از این گزارشها مدعی شده‌اند که بسیاری از گروههای دینی و حقوق بشر با این قطعنامه مخالف هستند.

این درحالی است که بسیاری از رهبران دینی عدم اهانت به ادیان را مورد تأکید قرار داده و این اقدام را ضد حقوق بنیادین و اولیه بشر می‌دانند.

این قطعنامه نگرانی عمیق خود را نسبت به باورهای منفی درباره ادیان، تجلیات عدم تساهل و تبعیض براساس دین و یا اعتقاد اظهار کرده است.

قطعنامه عدم اهانت به ادیان سازمان ملل نسبت به برنامه‌ها و دستورالعملهای سازمانهای افراط‌گرا، انزار دینی نسبت به طور کلی و بازجوییهای قومی و دینی از اقلیتهای مسلمان پس از یازدهم سپتامبر ابزار نگرانی کرده است.

مسلمانان و مسیحیان نهادهای مشترک مقابله با مناقشات تشکیل دهند

دبیرکل شورای جهانی کلیساها تأکید کرد رهبران مسلمان و مسیحی به نهادهای دائمی مشترک مرتبط با یکدیگر برای مقابله با تنشها و مناقشاتی نیاز دارند که دین نیز بخشی از آن را تشکیل داده است.

اسلاو فیکسه تیوت دبیرکل شورای جهانی کلیساها طی سخنرانی در کمیسیون امور بین المللی شورای جهانی کلیساها اظهار داشت: نقش دین در بافت سیاسی و جغرافیایی به سرعت در حال تغییر است و از آنجا که دین نقش قابل تحسینی برای ترویج عدالت و صلح ایفا می کند در قرن بیست و یکم این نقش قطعی تر شده است.

وی افزود: در دهه های اخیر بسیاری از ادیان شاهد احیای معنوی بودند که این امر در برخی کشورها به ظهور گروه ها، نهادها و جنبشهای دینی منتهی شده است. تغییر زمینه جغرافیایی - سیاسی فرصتهایی را برای بازیگران سیاسی فراهم کرده تا از قدرت دین برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

وی تأکید کرد: جنبشهای افراط گرای دینی نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده ، به قطبی شدن جدی اجتماعی منتهی شده و در ازدیاد مناقشات سهمی برعهده دارند. نقش دین در بسیاری از مناقشات دنیا قابل تعمل است از این روز ضرورت همکاری های بین دینی برای رفع این شرایط بیش از پیش مورد تأکید قرار می گیرد.

تویت در رابطه با گفتگوی بین دینی بر ضرورت تعامل پویا میان گفتگوی بین دینی و آزادی دینی تأکید کرد و گفت: گفتگو باید برپایه آزادی حقیقی باشد.

قرار است شورای جهانی کلیساها و چندین سازمان اسلامی در ماه نوامبر جلسه هم اندیشی را در ژنو با هدف بررسی راهبردهای مشترک میان مسیحیان و مسلمانان در تمام سطح از جمله رویکردهای دینی برای اقدام مشترک مسلمانان و مسیحیان برگزار کنند.