برگزاری کارگاه آشنایی بافرقه های انحرافی برای خبرنگاران آذربایجان شرقی

عارف گوزلی، در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این کارگاه با هدف ارتقای توانمندی خبرنگاران به عنوان اقشار تاثیرگذار استان درباره مقابله با نحله‌های انحرافی، تبیین مبانی عرفان اسلامی و تربیت افراد متعهد برای آشنا کردن اقشار دیگر جامعه با عرفان اسلامی و ترسیم خطرات نحله‌های انحرافی برای آنان برای جلوگیری از نفوذ اندیشه‌های انحرافی در بین مردم به ویژه جوانان برگزار خواهد شد.

گوزلی افزود: همایش فوق الذکر روز جمعه هفتم آبانماه از ساعت 9 صبح تا پنج بعد از ظهر در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان واقع در میدان دانشسرا برگزار خواهد گردید.

عارف گوزلی با تاکید بر حضور اعضای خانه مطبوعات و خبرنگاران استان در این سمینار یک روزه گفت: به تمام شرکت کنندگان در دوره آشنایی با نحله های انحرافی، گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی تمدید شد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جشنواره مطبوعات استانی گفت: مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی تا 15 آبان ماه تمدید شد.

عارف گوزلی ادامه داد: با تصمیم کمیته برگزاری این مسابقات، مهلت ارسال آثار به جشنواره به مدت دو هفته تمدید شد.

وی گفت: جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی با هدف معرفی نمونه های برتر آثار مطبوعاتی در گستره استانی و قدردانی از تلاشهای پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی استان برگزار می شود.

گوزلی با دعوت از تمامی روزنامه نگاران ، نویسندگان و تمامی اصحاب رسانه برای ارسال آثار به جشنواره گفت: در این جشنواره تنها آثاری شرکت داده خواهند شد که در فاصله زمانی اول فروردین 1388 تا 15آبان ماه 1389 در یکی از نشریات محلی دارای مجوز انتشار به چاپ رسیده باشد.

وی تصریح کرد: خبرنگاران خبرگزاری ها نیز می توانند آثار خود را با معرفی از خبرگزاری مربوطه به جشنواره ارسال کنند.

گوزلی با اعلام اینکه این جشنواره در تاریخ یازدهم آذرماه امسال برگزار خواهد شد گفت: نویسندگان مطبوعاتی روزنامه نگاران و مطبوعاتی های استان می توانند آثار خود در رشته های خبر، مصاحبه، تیتر، طنز، مقاله، گزارش، عکس، طرح و گرافیک، سرمقاله و یادداشت و نقد به دبیرخانه جشنواره واقع در مجتمع سینمایی 22 بهمن ، خانه مطبوعات ارسال و یا به صورت حضوری تحویل نمایند.

به گفته وی، خانه مطبوعات آذربایجان شرقی این جشنواره را با همکاری امور مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برگزار می کند.