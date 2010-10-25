به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس علی طائیزاده قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با حوزویان نقش حوزههای علمیه و حضور موثر در عرصههای مختلف، جهت پاسخگویی به سیل سئوالات، استفاده هرچه بیشتر از وسائل ارتباطی روز مورد تأکید ایشان قرار گرفت، افزود: بر این اساس این دید راهبردی باید در تمامی طرحها و امور حوزههای علمیه مدنظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به عنوان عامل توانمندساز همچون گذشته آمادگی خود را جهت پیشرو بودن و هموار کردن مسیر استفاده از فناوریهای روز در حوزههای علمیه اعلام میدارد.
وی مهمترین وسیله حضور و عدم انفعال در عرصه جهانی را تجهیز به ابزار فناوری اطلاعات به صورت صحیح دانست و اظهار داشت: استفاده از این تکنولوژی باید به عنوان الزام و عامل موثر در وصول به اهداف راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.
مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به راهاندازی مرکز آموزشهای مجازی و سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری در میان حدود 280 حوزه علمیه خواهران در سطح کشور اضافه کرد: با استفاده از این خدمات امکان آموزش علوم اسلامی برای خواهران علاقهمند در نقاط مختلف کشور فراهم شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری گفت: حوزههای علمیه خواهران در زمینه استفاده از وسایل ارتباطی در تبلیغ دین پیشرو هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس علی طائیزاده قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با حوزویان نقش حوزههای علمیه و حضور موثر در عرصههای مختلف، جهت پاسخگویی به سیل سئوالات، استفاده هرچه بیشتر از وسائل ارتباطی روز مورد تأکید ایشان قرار گرفت، افزود: بر این اساس این دید راهبردی باید در تمامی طرحها و امور حوزههای علمیه مدنظر قرار گیرد.
نظر شما