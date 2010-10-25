به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس علی طائی‌زاده قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با حوزویان نقش حوزه‌های علمیه و حضور موثر در عرصه‌های مختلف، جهت پاسخگویی به سیل سئوالات، استفاده هرچه بیشتر از وسائل ارتباطی روز مورد تأکید ایشان قرار گرفت، افزود: بر این اساس این دید راهبردی باید در تمامی طرح‌ها و امور حوزه‌های علمیه مدنظر قرار گیرد.



وی اضافه کرد: در همین راستا دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان عامل توانمندساز همچون گذشته آمادگی خود را جهت پیشرو بودن و هموار کردن مسیر استفاده از فناوری‌های روز در حوزه‌های علمیه اعلام می‌دارد.



وی مهمترین وسیله حضور و عدم انفعال در عرصه جهانی را تجهیز به ابزار فناوری اطلاعات به صورت صحیح دانست و اظهار داشت: استفاده از این تکنولوژی باید به عنوان الزام و عامل موثر در وصول به اهداف راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.



مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به راه‌اندازی مرکز آموزش‌های مجازی و سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری در میان حدود 280 حوزه علمیه خواهران در سطح کشور اضافه کرد: با استفاده از این خدمات امکان آموزش علوم اسلامی برای خواهران علاقه‌مند در نقاط مختلف کشور فراهم شده است.