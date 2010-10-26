۴ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کاهش چشمگیر بارندگی در 8 استان/ زمستان بسیار سردی در پیش است

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نتایج بررسیهای انجام شده در مرکز مطالعات هواشناسی از کاهش چشمگیر بارندگی و افزایش دما در پاییز امسال و مهمتر از آن ناهنجاری منفی بالاتر از حد نرمال در زمستان پیش رو خبر داد.

بهرام صناعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرم بارش سالانه در کشور گفت: بررسیها نشان می دهد مقدار بارش در ماه مهر با کاهش چشمگیری مواجه شده و به نسبت قبل دما نیز به مراتب افزایش یافته است چرا که رابطه ای مستقیم بین افزایش دما و کاهش بارندگی وجود دارد.

وی اضافه کرد: این روند تا آذرماه ادامه دارد و شرایط پایین تر از حد نرمال قرار می گیرد به طوری که از آذرماه و به ویژه در ماههای دی و بهمن شرایط ناهنجاری منفی گسترش می یابد و هوا به شدت سرد می شود که این سرما با سرمای معمولی متفاوت است.

صناعی با اشاره به کمبود بارش در سال زراعی جاری در هشت استان کشور گفت: استانهای بوشهر، قم، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، ایلام و خوزستان شرایط به مراتب بدتری از دیگر استانهای کشور دارند چرا که شرایط بارندگی آنها در دو سال اخیر از حد نرمال پایین تر بوده است.

وی تاکید کرد: اضافه شدن روند فعلی در پاییز امسال فشار مضاعفی به استانهای هشت گانه وارد می کند و شرایط به مراتب سخت تری پیش رو دارند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به بارش نسبتا مطلوب در استان اردبیل و مناطق شمالی حاشیه خزر در ماههای مهر، آبان و آذر ادامه داد: به جز این مناطق بقیه مناطق شرایط پایین تر از نرمال دارند و در استانهای هشت گانه که در دو سال زراعی گذشته کم بارش بودند این وضعیت ملموس تر است.

این کارشناس مسائل هواشناسی تاکید کرد: تا آذرماه ناهنجاری و کم بارشی کم و به حد نرمال نزدیک می شود و نهایتا به نرمال می رسد ولی با توجه به کمبود بارش در پاییز، هشت استان یاد شده شرایط نامساعدی دارند و باید در این زمینه هشدارهای جدی داده شود.

وی اضافه کرد: در اسفند ماه شرایط به حالت نرمال بر می گردد و از ناهنجای و نوسان خارج می شود. البته در استان  گیلان بارندگی در همه فصول در حد نرمال بوده و تا کنون نیز بارش قابل توجه ای داشته است. 

صناعی ادامه داد: در چهار استان تهران، زنجان، گلستان و آذربایجان غربی نرم سالانه بارندگی 70 درصد بوده اما در سایر استانهای کشور این میزان در پایین ترین اندازه است.

