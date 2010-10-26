کاهش چشمگیر بارندگی در 8 استان/ زمستان بسیار سردی در پیش است

بهرام صناعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرم بارش سالانه در کشور گفت: بررسیها نشان می دهد مقدار بارش در ماه مهر با کاهش چشمگیری مواجه شده و به نسبت قبل دما نیز به مراتب افزایش یافته است چرا که رابطه ای مستقیم بین افزایش دما و کاهش بارندگی وجود دارد.

وی اضافه کرد: این روند تا آذرماه ادامه دارد و شرایط پایین تر از حد نرمال قرار می گیرد به طوری که از آذرماه و به ویژه در ماههای دی و بهمن شرایط ناهنجاری منفی گسترش می یابد و هوا به شدت سرد می شود که این سرما با سرمای معمولی متفاوت است.

صناعی با اشاره به کمبود بارش در سال زراعی جاری در هشت استان کشور گفت: استانهای بوشهر، قم، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، ایلام و خوزستان شرایط به مراتب بدتری از دیگر استانهای کشور دارند چرا که شرایط بارندگی آنها در دو سال اخیر از حد نرمال پایین تر بوده است.

وی تاکید کرد: اضافه شدن روند فعلی در پاییز امسال فشار مضاعفی به استانهای هشت گانه وارد می کند و شرایط به مراتب سخت تری پیش رو دارند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به بارش نسبتا مطلوب در استان اردبیل و مناطق شمالی حاشیه خزر در ماههای مهر، آبان و آذر ادامه داد: به جز این مناطق بقیه مناطق شرایط پایین تر از نرمال دارند و در استانهای هشت گانه که در دو سال زراعی گذشته کم بارش بودند این وضعیت ملموس تر است.

این کارشناس مسائل هواشناسی تاکید کرد: تا آذرماه ناهنجاری و کم بارشی کم و به حد نرمال نزدیک می شود و نهایتا به نرمال می رسد ولی با توجه به کمبود بارش در پاییز، هشت استان یاد شده شرایط نامساعدی دارند و باید در این زمینه هشدارهای جدی داده شود.

وی اضافه کرد: در اسفند ماه شرایط به حالت نرمال بر می گردد و از ناهنجای و نوسان خارج می شود. البته در استان گیلان بارندگی در همه فصول در حد نرمال بوده و تا کنون نیز بارش قابل توجه ای داشته است.

صناعی ادامه داد: در چهار استان تهران، زنجان، گلستان و آذربایجان غربی نرم سالانه بارندگی 70 درصد بوده اما در سایر استانهای کشور این میزان در پایین ترین اندازه است.