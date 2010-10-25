به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال جدایی علی فیروزی از تیم فوتبال استقلال اهواز، مسئولان این باشگاه نادر دست نشان را به عنوان گزینه اصلی هدایت این تیم انتخاب کرده و با او وارد مذاکره شدند.

مذاکرات با نادر دست نشان به خوبی دنبال می شد و مسئولان باشگاه استقلال اهواز دیشب با این مربی قرار ملاقات گذشته بودند تا قرارداد نهایی را امضا کنند اما دست نشان ابتدا با یک "اس ام اس" از حضور در جمع آبی پوشان خوزستانی عذرخواهی کرد و شب گذشته نیز ضمن تماس با مسئولان باشگاه استقلال اهواز عنوان کرد به علت مشکلات شخصی امکان حضور در این تیم را ندارد.

از باشگاه استقلال اهواز خبر می رسد که عبدالله ویسی گزینه اصلی جانشینی علی فیروزی در تیم فوتبال این باشگاه استقلال و مذاکرات با این مربی که سابقه حضور در کادر فنی تیم‌های فولادخوزستان، صبای قم و راه آهن شهرری را داشته است، بزودی آغاز خواهد شد.

تیم فوتبال استقلال اهواز در پایان نهمین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور به یک دسته پایین تر سقوط کرد و در فصل 90 - 1389 فوتبال ایران باید برای راهیابی مجدد به لیگ برتر تلاش کند.