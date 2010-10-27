  1. استانها
۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

رشد 20 درصدی قهرمان پروری در ورزش ورامین

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی شهرستان ورامین از افزایش 20 درصدی قهرمان پروری در ورزش این منطقه خبر داد.

مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: بیش از 17 هزار ورزشکار سازمان یافته در قالب 100 هیئت ورزشی در چهار بخش ورامین، قرچک، پیشوا و جوادآباد فعالیت می کنند.

وی افزود: تاکنون 300 قهرمان ورزشی مطرح نیز پرورش یافته اند که این امر نشان از رشد قهرمان پروری سالانه در شهرستان ورامین است.

این مسئول عنوان کرد: این اداره قصد دارد ورزش را به جامعه بشناساند و از طریق فراگیر کردن ورزش، سلامتی و نشاط را بین مردم رواج دهد.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه ها و همایش های مختلف ورزشی و برپایی مسابقات از اهدافی است که جهت ترویج، رشد و شکوفایی ورزش در این شهرستان  انجام می شود.

زاهدی بیان داشت: باید با همت مضاعف و کار مضاعف، زمینه را برای پرداختن همه اقشار جامعه به ورزش فراهم کرد تا بتوان با استفاده از این موهبت، جامعه ای سالم و شاداب به وجود آورد.

وی اضافه کرد: تحکیم زیرساختهای ورزشی مهمترین عامل در جهت سوق دادن افراد به سمت ورزش و تندرستی است.

کد خبر 1178122

